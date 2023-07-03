Жена военного заявила, что в Ужгороде ее избил пьяный сотрудник военкомата. Полиция готовится сообщить ему о подозрении

По словам женщины, она с мужем, офицером ВСУ Евгением Голюком, вошла в магазин, там с ними вступил в конфликт "нетрезвый мужчина в штатском", спрашивал, воевал ли Голюк и почему сейчас не воюет. Мужчина ответил, что служит в 15-м горно-штурмовом батальоне и признан ограниченно годным. Однако этим инцидент не завершился.

"Мы вышли из магазина, отошли на остановку и собирались звонить на 102. Когда мой муж уже держал телефон возле уха, Вари тоже появился на остановке, бросился на моего мужа с кулаками, но почему-то передумал, резко изменил траекторию, подбежал ко мне и ударил в челюсть... Я упала, тогда он склонился надо мной и нанес еще один удар кулаком в левый висок. Все было быстро и неожиданно, мой муж не успел вмешаться, а Вари убежал", – говорится в сообщении Новак.

Супруги вызвали "скорую", уже в больнице женщина написала заявление в полицию. В тот же день у Татьяны врачи зафиксировали ушиб мягких тканей головы и ушиб нижней челюсти. Вари, по ее словам, нашли в его квартире, задержали и провели экспертизу на содержание алкоголя в крови.

Она отметила, что ЧП произошло еще 25 июня, но она решила его обнародовать из-за неадекватно медленной, по ее мнению, реакции правоохранителей.

В полиции Закарпатья 3 июля подтвердили, что нашли Вари и доставили в отделение. Открыто досудебное расследование по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (нанесение легких телесных повреждений). Сотруднику ТЦК готовятся сообщить о подозрении.

"Полицейские опросили двух свидетелей и обработали видео с ближайших камер наблюдения. Однако та местность, где происходило событие, не охватывается ни одной из них", – написали в УМВД.

На происшествие также отреагировал в Telegram заместитель министра обороны Александр Павлюк, пообещал жесткую реакцию на "недостойное поведение сотрудников военкоматов".