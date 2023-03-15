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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Никто не избивал меня, никто не издевался". Солдат, которого избил командир в части под Житомиром, заявил, что на нем демонстрировали "силовой прием"

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Назвавшийся Богданом военнослужащий просит "не гнобить" его командира Витусевича
Назвавшийся Богданом военнослужащий просит "не гнобить" его командира Витусевича
Скриншот: ЕвроМайдан / Twitter

В сети появилось видеообращение, записанное, как утверждается, солдатом-срочником, избитым командиром взвода в одной из воинских частей в Житомирской области. В частности, такое видео обнародовано 13 марта на странице ЕвроМайдан в Twitter.

"Я солдат 190-го учебного центра Богдан хочу попросить, чтобы никто не гнобил Виктора Витусевича, это была шутка. Он показывал на мне просто силовой прием, никто не избивал меня, никто не издевался. Пожалуйста, не гнобите его", – сказал человек на видео.

11 марта в соцсетях опубликовали видео, на котором офицер в казарме ногами избил солдата-срочника. Сообщалось, что якобы солдата избили в 190-м учебном центре ВСУ в поселке городского типа Гуйва Житомирской области, удары наносил якобы лейтенант Виктор Витусевич, комвзвода роты охраны.

На странице Витусевича в Facebook вскоре появилось видео, где он просит прощения, одновременно намекая на то, что его подчиненный находился в состоянии алкогольного опьянения. 190-й учебный центр в Facebook признал инцидент и заявил, что его участники на время расследования отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) начали досудебное расследование по факту избиения военнослужащего на предмет превышения полномочий командиром, сообщила 13 марта пресс-служба  Если его вина будет доказана, лейтенанту грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.

Теги: Житомир, военные, Вооруженные силы Украины, алкоголь, Житомирская область, видео, расследование, соцсети, ВСУ, скандал, избиение, ГБР
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