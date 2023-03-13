ГБР расследует факт избиения солдата командиром в воинской части под Житомиром. Он может получить от восьми до 12 лет тюрьмы

В ГБР обратили внимание на видео с избиением украинского солдата-срочника его командиром, которое начало распространяться 11 марта 2023 года.

"В ходе проверки было подтверждено, что инцидент произошел в одной из воинских частей Житомирской области в тот же день [11 марта] после обеда. Из объяснений младшего лейтенанта "воспитательную беседу" с применением ударов руками и ногами он провел из-за пребывания солдата в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.

В ГБР подчеркнули, что жизни и здоровью избитого солдата на данный момент ничего не угрожает, тяжесть полученных им телесных повреждений устанавливается.

"Предварительная квалификация правонарушения: превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 12 лет", – пояснили в ГБР.

Видео инцидента 11 марта, в частности, обнародовал в Facebook Алексей Макрушин. Он написал, что солдата избили в 190-м учебном центре ВСУ в поселке городского типа Гуйва Житомирской области, удары наносил якобы лейтенант Виктор Витусевич, комвзвода роты охраны.

На странице Витусевича в Facebook вскоре появилось видео, где он просит прощения за инцидент, одновременно намекая на то, что его подчиненный находился в состоянии алкогольного опьянения.

190-й учебный центр в Facebook 12 марта проинформировал, что участники инцидента на время расследования отстранены от своих служебных обязанностей.