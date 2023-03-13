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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ГБР расследует факт избиения солдата командиром в воинской части под Житомиром. Он может получить от восьми до 12 лет тюрьмы

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После публикации видео избиения военнослужащего в соцсетях ГБР начало расследование
После публикации видео избиения военнослужащего в соцсетях ГБР начало расследование
Скриншот: Алексей Макрушин / Facebook

Работники Государственного бюро расследований (ГБР) начали досудебное расследование по факту избиения военнослужащего командиром взвода одной из воинских частей Житомирской области. Об этом сообщает 13 марта пресс-служба ГБР.

В ГБР обратили внимание на видео с избиением украинского солдата-срочника его командиром, которое начало распространяться 11 марта 2023 года.

"В ходе проверки было подтверждено, что инцидент произошел в одной из воинских частей Житомирской области в тот же день [11 марта] после обеда. Из объяснений младшего лейтенанта "воспитательную беседу" с применением ударов руками и ногами он провел из-за пребывания солдата в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.

В ГБР подчеркнули, что жизни и здоровью избитого солдата на данный момент ничего не угрожает, тяжесть полученных им телесных повреждений устанавливается.

"Предварительная квалификация правонарушения: превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 12 лет", – пояснили в ГБР.

Видео инцидента 11 марта, в частности, обнародовал в Facebook Алексей Макрушин. Он написал, что солдата избили в 190-м учебном центре ВСУ в поселке городского типа Гуйва Житомирской области, удары наносил якобы лейтенант Виктор Витусевич, комвзвода роты охраны.

https://www.facebook.com/100073732533493/videos/1863289250708440/

На странице Витусевича в Facebook вскоре появилось видео, где он просит прощения за инцидент, одновременно намекая на то, что его подчиненный находился в состоянии алкогольного опьянения.

https://www.facebook.com/100021737566762/videos/534691742067467/

190-й учебный центр в Facebook 12 марта проинформировал, что участники инцидента на время расследования отстранены от своих служебных обязанностей.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02GHFDeEbrFcMDEeQt2SU5v945srGcmKUFH12U3R9RdprKYtokz4udvbvEQWYrgMVRl&id=100064133913196

Теги: Украина, Житомир, военные, Вооруженные силы Украины, алкоголь, Житомирская область, видео, расследование, военнослужащий, избиение, ГБР
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