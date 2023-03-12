В Житомирской области офицер избил солдата в учебном центре. Видео

Инцидент произошел в 190-м учебном центре ВСУ в поселке городского типа Гуйва Житомирской области.

В ночь на 12 марта военный, который на видео бьет солдата, Виктор Витусевич опубликовал видео, где объясняет свой поступок.

"Я был неправ и готов понести наказание, на которое заслуживаю. Но я хочу сказать, что алкоголь в армии – это недопустимо. Это смерть на фронте и риск для жизни всего подразделения, где бы он ни был: на учебе или в районе исполнения боевых действий", – сказал Витусевич.

На странице в Facebook 190-го учебного центра ВСУ в Житомирской области сообщили, что все причастные к ситуации уже отстранены от службы. Кроме того, в центре уже начато служебное расследование.

"Мы разделяем возмущение по поводу выявленного факта. Уже начато служебное расследование, в которое вовлечены все компетентные структуры: служба военного правопорядка, контрразведка, Государственное бюро расследований и т.д. Мы строим армию нового формата, где нет места злоупотреблениям и неуставным отношениям. Виновники однозначно понесут суровое наказание. По результатам расследования будут приняты соответствующие решения", – сказано в сообщении.