Украинские военные сбили ракету россиян "Калибр" из пушек на катере Island – ВМС

Командир одного из катеров Александр рассказал, что делает "все возможное, чтобы четко выполнять возложенные на подразделение задачи". По его словам, работы для экипажей хватает. Главной своей задачей моряки считают дежурство по противовоздушной обороне, ведь они первыми встречают ракетную опасность в Николаевской области, сказано в сообщении.

"Обычно именно в этом направлении проходит множество вражеских ракет и БПЛА, также, конечно, сохраняется угроза высадки десанта и применения врагом безэкипажных надводных аппаратов", – рассказал Александр.

Недавно экипажу удалось поразить ракету "Калибр".

"Катер был на дежурстве, в определенном месте получили указание, что россияне совершили очередной ракетный запуск. Сделал соответствующие расчеты по цели, которую видели, передал командиру, а он уже и сделал свое дело. Все катера присоединились к охоте, ведь даже одна ракета может натворить большую беду. Для нас не важно, какой экипаж, кто уничтожит цель, главное именно то, что она не долетит до нашей территории", – сказал военный.

Катер Island, который Украина получила от США, "идеально" подходит для выполнения таких задач, отметил другой командир катера Владислав.

"Во-первых, они маневровые и быстрые, до 45 узлов, во-вторых, их сильной стороной считаю маленькую осадку, позволяющую нам проходить в местах, где слишком мелко для больших катеров. Что касается вооружения, то это американские пулеметы и гранатометы", – добавил Владислав.