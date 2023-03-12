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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные сбили ракету россиян "Калибр" из пушек на катере Island – ВМС

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Своей главной задачей моряки считают дежурство по противовоздушной обороне, сообщили в ВМС
Своей главной задачей моряки считают дежурство по противовоздушной обороне, сообщили в ВМС
Фото: mil.in.ua

Экипаж патрульных катеров Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сбил ракету россиян "Калибр" из пушек на катере Island. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.

Командир одного из катеров Александр рассказал, что делает "все возможное, чтобы четко выполнять возложенные на подразделение задачи". По его словам, работы для экипажей хватает. Главной своей задачей моряки считают дежурство по противовоздушной обороне, ведь они первыми встречают ракетную опасность в Николаевской области, сказано в сообщении.

"Обычно именно в этом направлении проходит множество вражеских ракет и БПЛА, также, конечно, сохраняется угроза высадки десанта и применения врагом безэкипажных надводных аппаратов", – рассказал Александр.

Недавно экипажу удалось поразить ракету "Калибр".

"Катер был на дежурстве, в определенном месте получили указание, что россияне совершили очередной ракетный запуск. Сделал соответствующие расчеты по цели, которую видели, передал командиру, а он уже и сделал свое дело. Все катера присоединились к охоте, ведь даже одна ракета может натворить большую беду. Для нас не важно, какой экипаж, кто уничтожит цель, главное именно то, что она не долетит до нашей территории", – сказал военный.

Катер Island, который Украина получила от США, "идеально" подходит для выполнения таких задач, отметил другой командир катера Владислав.

"Во-первых, они маневровые и быстрые, до 45 узлов, во-вторых, их сильной стороной считаю маленькую осадку, позволяющую нам проходить в местах, где слишком мелко для больших катеров. Что касается вооружения, то это американские пулеметы и гранатометы", – добавил Владислав.

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/587931860041067

Контекст:

В ноябре 2019 года в боевой состав ВМС Украины вошли два катера класса Island, которые получили названия "Старобельск" и "Славянск". 

Патрульные катера класса Island имеют водоизмещение 168 т, длина катера – 34 м, ширина – 6,4 м, он развивает скорость до 29,5 узла (около 52 км/ч). Команда, по нормативам США, состоит из 16 человек, в том числе двух офицеров. Из вооружения у катера есть 25-миллиметровая пушка и два пулемета, сообщало издание "Цензор.НЕТ".

В июле 2021 года Минобороны сообщило, что на всех украинских патрульных катерах типа Island установят американские 30-милиметровые дистанционно управляемые артиллерийские системы MSI Seahawk DS A2 30mm Mk44S Bushmaster, оптико-электронные системы управления вооружением и другие корабельные системы.

Теги: Украина, военные, ВМС Украины, вооружение, ВСУ, катер
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