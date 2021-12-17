Все переданные Украине катера Island получат американское вооружение – командующий ВМС

"Что касается установки вооружения. Конечно, вооружение, установленное на "Славянске" и "Старобельске", – это лишь временное решение. Все катера будут оснащены вооружением производства США. Речь идет о 30-милиметровых пушках и ракетах разного действия. Сейчас имеем окончательное решение по их доукомплектованию, некоторые боеприпасы уже получены, так что в следующем году мы приступим к установке этих систем на все пять катеров", – рассказал Неижпапа.

Как отмечает Inforesist, в феврале 2020 года первые два украинских катера типа Island временно вооружили одноствольным вариантом советской 25-мм артустановки 2М-3М. Но уже в июле 2021 года Минобороны сообщило, что на всех украинских патрульных катерах типа Island планируется установить американские 30-милиметровые дистанционно управляемые артиллерийские системы MSI Seahawk DS A2 30mm Mk44S Bushmaster, оптико-электронные системы управления вооружением и другие корабельные системы.

Также ожидается, что патрульные катера получат тактическую сеть Link16, которая поддерживает обмен данными между командованием, самолетами, кораблями и наземными подразделениями.