Издание "Буквы" назвало опубликованное заявление части редакции об увольнении атакой СММщика, якобы не желавшего вернуть долг сооснователю

В заявлении говорится, что сообщение опубликовал в Facebook СММщик, который якобы занял у сооснователя издания Петра Терентьева $2 тыс. в счет зарплаты.

"СММщик сказал, что эта сумма ему необходима на лечение. Деньги были предоставлены мгновенно... СММщик не вернул $1400. Поэтому заявление от имени редакции мы расцениваем как атаку на издание, целью которой может быть банальное желание не возвращать долг", – заявили в СМИ.

Отвечая на обвинения в невежливом общении СММщика в соцсетях, редакция заявила, что решили "оставить за собой право разговаривать с человеком на понятном для него языке".

Также журналисты упомянули и о решивших уволиться коллегах.

"После перехода на внутреннее общение на украинском часть редакции принципиально продолжила общаться на русском. Мы не отрицали их право выбирать язык общения, но очень удивились видеть претензии к публикации проукраинских материалов. Редакция и СММ продолжают работу", – добавили в издании.

На обвинения бывших коллег в буллинге и токсичной атмосфере редакция "Букв" не ответила.