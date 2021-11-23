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Часть команды издания "Буквы" увольняется. Говорят о токсичной атмосфере и требованиях возместить убытки из-за падения "капитализации бренда"

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Журналисты "Букв" жалуются на оскорбления и буллинг в редакции
Журналисты "Букв" жалуются на оскорбления и буллинг в редакции
Фото: depositphotos.com

Часть редакции издания "Буквы" заявила о своем увольнении из-за "токсичной атмосферы в редакции". Соответствующий пост появился 23 ноября на Facebook-странице издания, но на момент публикации новости его уже удалили. Скриншоты опубликовало издание hromadske.

Авторы поста заявили, что в редакции наблюдается систематический буллинг, постоянные оскорбления и необоснованные обвинения.

"На протяжении последних недель большинство сотрудников редакции слышали от руководства упреки о том, что из-за них падает "капитализация бренда" (что бы это ни было). У некоторых даже требовали за это компенсацию", – говорится в заявлении.

Журналисты говорят, что сотрудники работали сверхурочно, к тому же им снизили зарплаты.

"Словом, мы подумали: справедливая оплата труда и уважение к работникам и читателям… Разве они не могут стать самым честным показателем того, чего этот бренд стоит? Вместо этого мы стали свидетелями публичных унижений уволенных без предупреждения коллег, а в дальнейшем и читателей", – говорится в сообщении.

В посте упомянули также об агрессивном поведении якобы СММ-ника издания.

"Он еще рассказывал о "маминых деньгах" и том, кого из вас "не хотел отец", в комментариях под нашими сообщениями. Кто еще не понял, что этой загадочной решительной персоной был [совладелец "Букв"] Петр Терентьев?" – говорится в заявлении.

Скриншот: Букви / Facebook
Скриншот: Букви / Facebook

Скриншот: Букви / Facebook
Скриншот: Букви / Facebook

Одна из увольняемых сотрудниц "Букв" рассказала hromadske, что из команды уходит большая часть редакции. А именно четыре из пяти редакторов и по меньшей мере двое из пяти сотрудников отдела социальных сетей.

Сейчас пост удален, а вместо него появился другой, в котором говорится: "Команда "Букв" немного удивлена, что за них расписались их коллеги, но, тем не менее, есть новости и мы вам их принесли".

https://www.facebook.com/bykvu/posts/4631904893526070

Одна из сотрудниц издания Анастасия Печенюк в комментарии "Институту массовой информации" уточнила, что уволились четыре редактора ленты: она, Ольга Ганюкова, Яна Илькив и Марта Бондаренко. А также двое работников SMM-отдела, работавших более пяти лет, их имена не называются.

Контекст:

"Буквы" – общественно-политическое и экономическое интернет-издание, публикуется на украинском и английском языках. Соучредителями издания являются медиаменеджеры Петр Терентьев и Екатерина Рошук.

Теги: СМИ, Украина, журналисты, скандал, увольнение
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