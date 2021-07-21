Кабмин Украины выделил 16,5 млн грн помощи семьям погибших и получившим инвалидность участникам АТО

В проекте постановления (.pdf) уточняется, что речь идет о пяти погибших и 19 военных с инвалидностью.

В зависимости от группы инвалидности пособие выплачивается в следующих размерах: I группа – 400 прожиточных минимум для работоспособных лиц, установленных на 1 января года подтверждения инвалидности, II группа – 300, III группа – 250.

В случае смерти помощь составляет 750 прожиточных минимумов. Поэтому семьи пяти погибших суммарно получат 6,7 млн грн выплат.

Военные, получившие инвалидность, суммарно получат 9,9 млн грн. В частности:

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

С 2014 года правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.

По данным Минобороны на январь 2021 года, с апреля 2014 года в ходе войны на Донбассе погибло 2665 военнослужащих Вооруженных сил Украины.