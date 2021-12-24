Как черепашка-ниндзя. В Борисполе таможенники задержали мужчину, примотавшего к телу шесть iPhone

Гражданин привлек к себе внимание сразу нескольких контролирующих служб, сообщили в Государственной таможенной службе Фото: Київська митниця / Facebook

Отмечается, что пассажир прилетел из Объединенных Арабских Эмиратов.

"Мужчина не придумал ничего лучшего, как примотать мобильные телефоны вместе с упаковками к собственному телу и прикрыть их верхней одеждой. Похожий таким образом на черепашку-ниндзя гражданин привлек к себе внимание сразу нескольких контролирующих служб", – говорится в сообщении.

В Государственной таможенной службе сообщили, что рыночная стоимость в Украине найденных телефонов значительно выше.

Был составлен протокол о нарушении таможенных правил согласно ст. 483 Таможенного кодекса Украины (сокрытие от таможенного контроля).

iPhone у нарушителя конфискуют, ему также придется уплатить штраф в размере 100% стоимости телефонов.