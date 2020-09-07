Киберспорт признали видом спорта в Украине

Заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков надеется, что киберспорт в Украине станет частью экономики страны.

Комиссия по признанию вида спорта в Украине официально признала киберспорт спортивной дисциплиной. Об этом заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков написал в Facebook.

"Для нашей страны это исторический момент, ведь киберспорт – это уже давно не просто "стрелялки", а фундаментальный элемент современной цифровой культуры. Им восхищаются около 600 миллионов человек, среди которых и миллионы украинцев", – пишет он.

Борняков надеется, что киберспорт в Украине сегодня стал не только официальным видом спорта, но и частью экономики страны.