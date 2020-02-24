Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

В Минкульте хотят создать Федерацию киберспорта Украины

По словам заместителя министра культуры молодежи и спорта Владимира Шумилина, киберспорт может помочь в реабилитации ветеранов ООС и в социализации людей с инвалидностью.

Шумилин: Минкульт понимает важность киберспорта
Шумилин: Минкульт понимает важность киберспорта
Фото: mkms.gov.ua

Министерство культуры, молодежи и спорта поддерживает создание национальной Федерации киберспорта Украины, пишет официальный сайт министерства.

"Министерство культуры, молодежи и спорта понимает важность киберспорта и его социальную составляющую. Мы уже общались с большими "игроками" на этом рынке и полностью поддерживаем создание единой национальной Федерации киберспорта Украины", – сказал заместитель министра культуры молодежи и спорта Владимир Шумилин.

По его словам киберспорт может помочь в реабилитации ветеранов ООС и в социализации людей с инвалидностью.

15 февраля две общественные организации – Федерация Esports Ukraine и Федерация киберспорта Украины при поддержке Минкульта провели "День киберспорта Украины" и анонсировали объединение двух федераций в одну структуру с национальным статусом.

Теги: Украина, Министерство молодежи и спорта, киберспорт, Владимир Шумилин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Прилучный и Муцениеце заявили о разводе
Прилучный и Муцениеце заявили о разводе
"Наши пока не поняли, а украинцы уже поняли". Лоза призвал РФ брать пример с Украины на "Евровидении 2020"
"Наши пока не поняли, а украинцы уже поняли". Лоза призвал РФ брать пример с Украины на "Евровидении 2020"
Каменских в нижнем белье станцевала перед камерой
Каменских в нижнем белье станцевала перед камерой
  На шоу "Голос країни" выступила дрэг-квин. Видео
  На шоу "Голос країни" выступила дрэг-квин. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS