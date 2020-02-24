В Минкульте хотят создать Федерацию киберспорта Украины

По словам заместителя министра культуры молодежи и спорта Владимира Шумилина, киберспорт может помочь в реабилитации ветеранов ООС и в социализации людей с инвалидностью.

Министерство культуры, молодежи и спорта поддерживает создание национальной Федерации киберспорта Украины, пишет официальный сайт министерства.

"Министерство культуры, молодежи и спорта понимает важность киберспорта и его социальную составляющую. Мы уже общались с большими "игроками" на этом рынке и полностью поддерживаем создание единой национальной Федерации киберспорта Украины", – сказал заместитель министра культуры молодежи и спорта Владимир Шумилин.

По его словам киберспорт может помочь в реабилитации ветеранов ООС и в социализации людей с инвалидностью.

15 февраля две общественные организации – Федерация Esports Ukraine и Федерация киберспорта Украины при поддержке Минкульта провели "День киберспорта Украины" и анонсировали объединение двух федераций в одну структуру с национальным статусом.