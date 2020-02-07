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ПОЛИТИКА

Бородянский не поддерживает идею создания Министерства спорта

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский считает, что формат предыдущего Министерства спорта был неэффективным.

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Бородянский не считает необходимостью создавать отдельное Министерство спорта
Бородянский не считает необходимостью создавать отдельное Министерство спорта
Фото: Yevheniya Kravchuk / Facebook

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский не считает, что создание отдельного Министерства спорта будет эффективным. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве 7 февраля, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Относительно разделения министерства. Власть понимает, что спорт нуждается в мощном управлении, а мощное управление – это мощные институции. Сейчас мы строим мощное министерство, мощное агентство (Государственное агентство спорта. – "ГОРДОН"), мы планируем создать Фонд поддержки спорта", – сказал Бородянский.

Министр добавил, что формат предыдущего Министерства спорта был менее эффективным, так как оно занималось в большинстве лишь реализацией политик, а не их созданием.

"Новая структура, которая сейчас строится, позволит министерству создавать политику, госагентству реализовывать политики и развивать массовый спорт. Эта конструкция в разы мощнее, чем отдельное министерство", – подчеркнул он.

22 июля 2019 года представитель партии "Слуга народа" Александр Ткаченко допустил объединение Министерства культуры, Министерства информационной политики и Минспорта в одно ведомство

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов заявил, что его министерство нельзя ни сокращать, ни объединять с другими.

3 сентября 2019 года правительство создало Министерство культуры, молодежи и спорта.

Теги: министерство культуры, Владимир Бородянский, министерство спорта
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