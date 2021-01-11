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Киев на 20-м месте в списке наиболее удобных для дистанционной работы городов

Туристическое издание Big 7 Travel опубликовало перечень лучших городов для удаленной работы. В списке 50 мест, лучшими среди которых названы Таллинн, Тбилиси и Белград.

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Киев признали одним из комфортных для удаленной работы городов мира
Киев признали одним из комфортных для удаленной работы городов мира
Фото: depositphotos.com

Издание Big 7 Travel составило список лучших городов мира для удаленной работы в 2021 году.

Основными критериями отбора стали: доступность интернета, наличие коворкингов, инфраструктура, уровень безопасности, стоимость жилья и еды.

На первом месте рейтинга Таллинн (Эстония), на втором – Тбилиси (Грузия), также в первой пятерке Белград (Сербия), Бали (Индонезия), Чиангмай (Таиланд).

На 20-й позиции рейтинга оказался Киев.

"Если вы справляетесь с холодной зимой и не против выучить немного украинского – Киев для вас. Эта оживленная столица идеально подходит для всех удаленных сотрудников, которые хотят изучить уникальную культуру в течение длительного периода проживания. Здесь не только хороший Wi-Fi, но и множество коворкинг-пространств. Киев имеет отличное сообщение с остальной Европой, что делает его практичным вариантом для тех, кто хочет заниматься бюджетным путешествием", – сказано в материле.

Издание отметило, что студия в центре города обойдется в сумму от $500, а ужин – не больше $5.

На последних строчках рейтинга Мехико (Мексика) и Веллингтон (Новая Зеландия).

Теги: Киев, интернет, Украина, Грузия, Индонезия, рейтинг, Сербия, Европа, Бали, Белград, инфраструктура
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