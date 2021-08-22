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Ко Дню Независимости "Фельдман Экопарк" выпустил в дикую природу редкого орлана-белохвоста

 
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Всего в Украине около 300 пар орлана-белохвоста, в Харьковской области около 30 пар
Всего в Украине около 300 пар орлана-белохвоста, в Харьковской области – около 30 пар
Фото: feldman-ecopark.com

19 августа в районе озера Лиман Чугуевского района Харьковской области возле Андреевского бора сотрудники Фельдман Экопарка выпустили самца орлана-белохвоста, которого более двух месяцев назад обессиленного нашли у себя на подворье жители Харьковской области и передали на реабилитацию в экопарк. Природоохранную акцию приурочили к 30-й годовщине Независимости Украины, сообщает сайт экопарка.

Место выбрали орнитологи – оно оптимально для реинтродукции крупной хищной птицы, отметил начальник Научно-исследовательского отдела Национального природного парка "Гомольшанские леса" Станислав Витер, так как там есть условия, пригодные для зимовки орлана, кормовая база и возможность найти пару.

Участок постоянно мониторят сотрудники парка.

"Орлан-белохвост – прекрасное и сильное создание, которое является олицетворением свободы и независимости. Лучшего образа для нашего общенародного праздника не найти. Это наша совместная акция с Национальным природным парком. Ситуация с охраной природы в Украине сегодня насколько критична, что заниматься ею нужно сообща, объединив усилия государства, волонтеров, международных и отечественных общественных организаций. Делать что-то в одиночку, соревнуясь с «конкурентами», стремясь монополизировать какие-то темы, на мой взгляд, не только неэффективно, но и безответственно", – заявил основатель Фельдман Экопарк, народный депутат Александр Фельдман.

Всего в Украине около 300 пар орлана-белохвоста, в Харьковской области – около 30 пар, сообщили в экопарке.

Выпуск орлана-белохвоста – это часть программы Всемирного открытого фонда реабилитации и реинтродукции животных (WOFARR) "Сохраним природу Украины". ДВ рамках программы экопарк сотрудничает с организациями национального природоохранного фонда. Сотрудники возвращают в дикую природу птиц, копытных, грызунов, хищников, рукокрылых, также занимаются просветительской деятельностью и налаживают сотрудничество среди всех природоохранных и зоозащитных организаций. 

ВИДЕО
Видео: Фельдман Экопарк / YouTube
Контекст:

Фельдман Экопарк занимается спасением и реабилитацией животных уже 10 лет, за это время вернули в естественную среду обитания более 6 тыс. представителей дикой фауны. Среди них есть занесенные в Красную Книгу Украины и Красную Книгу Харьковской области виды – байбаки, белохвостые орланы, розовые пеликаны, черные коршуны, сычи, совы и другие животные.

"Центр реабилитации рукокрылых – один из самых известных природоохранных проектов Фельдман Экопарк – вернул в природу уже 16,5 тыс. летучих мышей, все виды которых занесены в Красную книгу Украины. В ближайшее время начнется реализация совместного проекта с общественной организацией Rewilding Ukraine по восстановлению популяций крупных копытных в дельте Дуная. Участвовать в нем будут лани и олени, прошедшие реабилитацию в Фельдман Экопарк", – сказано в сообщении пресс-службы экопарка.

Теги: Харьков, животные, реабилитация, птицы, спасение, Александр Фельдман, Фельдман Экопарк, природа
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