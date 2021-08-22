Ко Дню Независимости "Фельдман Экопарк" выпустил в дикую природу редкого орлана-белохвоста

Всего в Украине около 300 пар орлана-белохвоста, в Харьковской области – около 30 пар Фото: feldman-ecopark.com

Место выбрали орнитологи – оно оптимально для реинтродукции крупной хищной птицы, отметил начальник Научно-исследовательского отдела Национального природного парка "Гомольшанские леса" Станислав Витер, так как там есть условия, пригодные для зимовки орлана, кормовая база и возможность найти пару.

Участок постоянно мониторят сотрудники парка.

"Орлан-белохвост – прекрасное и сильное создание, которое является олицетворением свободы и независимости. Лучшего образа для нашего общенародного праздника не найти. Это наша совместная акция с Национальным природным парком. Ситуация с охраной природы в Украине сегодня насколько критична, что заниматься ею нужно сообща, объединив усилия государства, волонтеров, международных и отечественных общественных организаций. Делать что-то в одиночку, соревнуясь с «конкурентами», стремясь монополизировать какие-то темы, на мой взгляд, не только неэффективно, но и безответственно", – заявил основатель Фельдман Экопарк, народный депутат Александр Фельдман.

Всего в Украине около 300 пар орлана-белохвоста, в Харьковской области – около 30 пар, сообщили в экопарке.

Выпуск орлана-белохвоста – это часть программы Всемирного открытого фонда реабилитации и реинтродукции животных (WOFARR) "Сохраним природу Украины". ДВ рамках программы экопарк сотрудничает с организациями национального природоохранного фонда. Сотрудники возвращают в дикую природу птиц, копытных, грызунов, хищников, рукокрылых, также занимаются просветительской деятельностью и налаживают сотрудничество среди всех природоохранных и зоозащитных организаций.

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Видео: Фельдман Экопарк / YouTube