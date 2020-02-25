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Животных из Национального цирка Украины готовы передать ряду зоопарков

Животные, которые участвуют в представлениях Национального цирка Украины, могут отправиться в Киевский, Харьковский или Луцкий зоопарк, сообщили в Министерстве культуры, молодежи и спорта Украины.

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На балансе Национального цирка Украины находится 96 животных
На балансе Национального цирка Украины находится 96 животных
Фото: Національний Цирк України / Facebook

Рабочая группа составила перечень предложений, куда могут передать животных, находящихся на балансе Национального цирка Украины. Об этом 25 февраля УНН сообщили в Министерстве культуры, молодежи и спорта Украины.

"По состоянию на сегодня в такой список включены зоологические парки (Киевский, Харьковский и Луцкий), "Фельдман Экопарк", парк природы "Беремицкое" и реабилитационные центры Международного фонда FOUR PAWS International. В целом речь идет о всех животных, которые находятся на балансе Национального цирка Украины, – 96 животных", – рассказали в ведомстве.

В Минкульте добавили, что 23 января был подписан меморандум о сотрудничестве между министерством, Национальным цирком Украины и общественной организацией, целью которого является консолидация усилий, направленных на гуманизацию в Украине развлекательной деятельности с использованием животных, необходимость защиты животных от жестокого обращения, защиту их естественных прав и создание условий их содержания.

30 декабря министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что в течение 2020 года в государственных цирках откажутся от представлений с животными.

Как сообщил Минкульт в ответе на запрос УНН, на данный момент в государственных цирковых предприятиях находятся 317 животных.

23 января в Минкульте заявляли, что Национальный цирк Украины до конца года намерен передать животных, которые участвуют в представлениях, частному "Фельдман Экопарку".

Теги: Украина, животные, цирк, реабилитация, зоопарк, Минкульт, Фельдман Экопарк
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