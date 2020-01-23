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К концу года Национальный цирк передаст животных частному экопарку

В течение 2020 года государственные цирки в Украине намерены отказаться от представлений с животными, заявлял министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

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Минкульт хочет переселить животных из государственных цирков в экопарки и экоприюты
Минкульт хочет переселить животных из государственных цирков в экопарки и экоприюты
Фото: Sebastiaan ter Burg / Flickr

Национальный цирк Украины до конца года намерен передать животных, которые участвуют в представлениях, частному "Фельдман Экопарку" (расположен в Харькове), сообщила пресс-служба Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

23 января министерство подписало меморандум с экопарком. В соответствии с документом, "Фельдман Экопарк" обязался размещать животных в условиях, "которые соответствуют требованиям каждого вида, ухаживать за этими животными и оказывать ветеринарную помощь, вести реестр содержащихся животных и отчитываться об их состоянии".

"Что касается животных, которые находятся в частной собственности, мы также готовы вместе с общественными организациями помочь владельцам животных эти вопросы решить. Мы предусмотрели в меморандуме возможность для них приобщиться к сотрудничеству в рамках этого документа, но мы не имеем ни права, ни намерения вмешиваться в решения, которые примут владельцы", – сообщила заместитель министра культуры Ирина Подоляк.

30 декабря министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что в течение 2020 года в государственных цирках откажутся от представлений с животными.

Как сообщил Минкульт в ответе на запрос УНН, на данный момент в государственных цирковых предприятиях находятся 317 животных. Среди них 96 животных – на балансе ГП "Национальный цирк Украины".

Теги: животные, цирк, министерство культуры
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