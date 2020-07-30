Количество жалоб на СБУ во время карантина возросло на 75% – бизнес-омбудсмен Украины

С началом карантина офис бизнес-омбудсмена Украины отметил сокращение количества жалоб по налоговым проверкам. В значительной степени это обусловлено тем, что в конце марта правительство ввело мораторий на проверки бизнеса, об этом сообщил бизнес-омбудсмен Украины Марчин Свенчицкий.

Во втором квартале количество жалоб, поступивших в совет бизнес-омбудсмена от украинских предпринимателей, уменьшилось – всего их было 385 (на 45 меньше, чем в первом квартале 2020 года). О причинах такой тенденции "Новому времени" рассказал бизнес-омбудсмен Украины Марчин Свенчицкий.

Существенно сократилось количество жалоб по налоговым проверкам. Это обусловлено тем, что в конце марта правительство ввело мораторий на проверки бизнеса (за исключением проверок, связанных с бюджетным возмещением НДС).

"В целом мы получили 55 жалоб (на 45 меньше по сравнению с первым кварталом 2020 года) по налоговым проверкам, в некоторых из них оспариваемые выводы Государственной налоговой службы (ГНС) имели место еще в карантин", – отметил Свенчицкий.

По его словам, значительно сократилось (с 33 до восьми) количество жалоб на местные органы власти. Возможно, это связано с тем, что в Украине во время карантина приостановили деятельность 29% местных компаний, а 6% полностью закрылись.

"Первым по количеству полученных жалоб стало включение предпринимателей в список рисковых налогоплательщиков. Часто предприниматели не понимали, почему попали в него и как из него выйти", – сообщил бизнес-омбудсмен.

Согласно его данным, бизнес меньше жаловался на процессуальные злоупотребления, но больше на бездействие и безосновательное открытие уголовных производств.

"Количество жалоб на СБУ выросло на 75%, с четырех до семи", – подчеркнул он.

21 августа 2019 года Кабинет Министров Украины утвердил на должность бизнес-омбудсмена Украины кандидатуру Марчина Свенчицкого, который ранее был мэром Варшавы, а сейчас является членом польского парламента.