Командир воинской части собирал для спецслужб РФ секретные данные об арсеналах ракетного вооружения в Украине – СБУ

Сейчас проверяется причастность подозреваемого к разведывательно-подрывной деятельности спецслужб РФ против Украины Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники спецслужбы разоблачили одного из командиров воинской части Западного региона, который тайно собирал секретные данные об арсеналах ракетного вооружения на территории Украины.

По данным СБУ, во время обысков по месту жительства военнослужащего изъяты ноутбук и флеш-носитель, на которые он незаконно сохранял материалы, содержащие гостайну.

"Среди выявленных сведений – закрытая информация о более десяти базах хранения ракет и боеприпасов Вооруженных сил Украины, секретные данные о схемах дислокации и организационно-штатных структурах арсеналов вооружения, а также об укомплектованности соответствующих подразделений личным составом и техникой", – отметили в СБУ.

Сейчас проверяется причастность подозреваемого к разведывательно-подрывной деятельности спецслужб РФ против государственной безопасности Украины.

Следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 422 (разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, либо потеря документов или материалов, содержащих такие сведения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.