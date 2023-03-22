Корбан проиграл дело против уже покойного Ратушного и ОО "Защитим Протасов Яр"

После смерти Ратушного на войне его правопреемниками по делу стали его родители Фото: Роман Ратушний / Facebook

Дело касается иска Корбана о защите чести и достоинства к Ратушному и ОО "Защитим Протасов Яр". В иске он просил опровергнуть информацию о его причастности к компании ООО "Дайтон групп" и попытке застройки Протасового Яра, которую организация и активист публиковали на своих страницах в соцсетях.

Как пишет Big Kyiv, 9 декабря 2021-го Соломенский районный суд города Киева признал почти всю информацию о Корбане на страницах Ратушного и ОО "Защитим Протасов Яр" недостоверной и порочащей его честь, достоинство и деловую репутацию и обязал ее опровергнуть. Организация и Ратушный не согласились с таким решением и в январе 2022 года подали апелляционные жалобы.

После смерти Ратушного на войне его правопреемниками по этому делу стали его родители. На сегодняшнем заседании Киевский апелляционный суд постановил отказать Корбану во всех его требованиях. Адвокаты бизнесмена на заседание не явились.

* Корбану відмовлено: апеляція Києва ухвалила рішення на користь Ратушного та ГО «Захистимо Протасів Яр»



Апеляція Києва щойно скасувала рішення, ухвалене на користь Корбана, і постановила нове - щодо повної відмови у його вимогах. Адвокати Корбана на слухання не прийшли



Тред * pic.twitter.com/evyo0Y8cnw — Watchers Media (@Watchers_media1) March 22, 2023