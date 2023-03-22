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Корбан проиграл дело против уже покойного Ратушного и ОО "Защитим Протасов Яр"

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После смерти Ратушного на войне его правопреемниками по делу стали его родители
После смерти Ратушного на войне его правопреемниками по делу стали его родители
Фото: Роман Ратушний / Facebook

Киевский апелляционный суд 22 марта отменил решение, принятое в пользу бизнесмена Геннадия Корбана по его иску к ныне покойному активисту Роману Ратушному и общественной организации "Защитим Протасов Яр". Об этом сообщил проект Watchers Media.

Дело касается иска Корбана о защите чести и достоинства к Ратушному и ОО "Защитим Протасов Яр". В иске он просил опровергнуть информацию о его причастности к компании ООО "Дайтон групп" и попытке застройки Протасового Яра, которую организация и активист публиковали на своих страницах в соцсетях.

Как пишет Big Kyiv, 9 декабря 2021-го Соломенский районный суд города Киева признал почти всю информацию о Корбане на страницах Ратушного и ОО "Защитим Протасов Яр" недостоверной и порочащей его честь, достоинство и деловую репутацию и обязал ее опровергнуть. Организация и Ратушный не согласились с таким решением и в январе 2022 года подали апелляционные жалобы.

После смерти Ратушного на войне его правопреемниками по этому делу стали его родители. На сегодняшнем заседании Киевский апелляционный суд постановил отказать Корбану во всех его требованиях. Адвокаты бизнесмена на заседание не явились.

Контекст:

В 2019 году в Протасовом Яру Киева (месте, недалеко от которого жил Ратушный) застройщики вместо исторической зеленой зоны планировали возвести жилой комплекс, отмечает "Детектор медиа". Как пишет hromadske, за этим стояла днепровская компания ООО "Дайтон групп", бенефициары которой – Геннадий Корбан и Олег Левин.

Ратушный вместе с местными жителями протестовали против планов застроить местность, вскоре он возглавил общественную инициативу "Защитим Протасов Яр". Ратушный устраивал акции протеста, велопробеги, автопробеги с общиной Протасового Яра. Активист обращался к городским властям, подавал иски в суды относительно незаконной застройки зеленой зоны.

В 2020 году Ратушный вместе с его организацией выиграли суд против застройщиков, запретив строительство на территории Протасового Яра, сообщала организация в Facebook. В 2021 году Хозяйственный суд признал недействительным договор субаренды земельного участка, где вырубала деревья "Дайтона" и где два года назад активисты остановили строительство, отмечает "Новинарня".

После начала полномасштабного вторжения РФ Ратушный пошел на фронт. 9 июня 2022-го он погиб в бою под Изюмом Харьковской области.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Геннадий Корбан, активист, апелляция, апелляционный суд, суд, жалоба, акции протеста, бизнесмен
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