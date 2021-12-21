Корогодский: Детям не оставлю ни копейки. Я им дал образование и гены

На вопрос, оставит ли Корогодский что-то детям, он ответил: "Нет, ни копейки. Они знают об этом".

Он подчеркнул, что, напротив, оставит детям на содержание благотворительный фонд "Жизнелюб".

"Я им дал образование. Лучшее из того, которое можно было получить... И я им дал гены. Все: дальше мы друзья, мы тусим везде, мы ходим по клубам, мы очень спаяны, мы одно целое, но денег – нет. На учебу – да", – заявил бизнесмен.

Он отметил, что его дети получили образование за границей, там, где они сами хотели учиться, "и чуть-чуть денег – встать на ноги".

"Мне дети защищают бюджет. То есть они не говорят, что "мне нужно столько-то и столько-то во время учебы". Они говорят: "Квартира стоит столько-то. Мы можем себе позволить?" – "Можем". "Мне нужно столько-то карманных денег. Ок или не ок? Или сколько ок?" Все", – подчеркнул Корогодский.

Он заявил, что хочет продать весь свой бизнес и больше им не заниматься, а оставшиеся после этого средства завещать "Жизнелюбу" и в другим фондам.

"Мне в наследство от родителей не осталось вообще ничего, кроме $40 тыс., которые мама насобирала из тех, которые я ей давал на жизнь, и она не тратила, а [копила] мне – на черный день. И я знаю, что если я не оставлю детям деньги, то я уберу зону риска. Я и так уверен, что мои дети воспитаны так, что они не посрутся никогда за деньги. Они – ближайшие друзья, все четверо. Но все равно деньги – это зона риска. И я ее просто убираю. Ее не будет", – пояснил бизнесмен.

Он отметил, что его старшие дети уже состоялись и зарабатывают сами. Всего их у него четверо.

Старшему, Даниилу, 31, у него IT-бизнес, занимается автогонками. "Говорит, что он х...иллиардер. У него х...иллиард денег... Но пока мы не можем обкешиться. Я ему не помогаю уже прилично лет. Он мне, сука, тоже не помогает. И гораздо больше лет, чем я ему", – заявил Корогодский.

Елизавета замужем, у нее двое детей, и также есть бизнес – в принадлежащем Корогодскому торговом центре. "На этот бизнес я дал деньги – она мне их вернула: $30 тыс. Бизнес в Dream Town. И она платит одну из самых высоких аренд. Так получилось", – рассказал предприниматель.

Александра учится на биотехнолога в Университетском колледже Лондона, поступила в магистратуру.

"Осталась младшая [Мария]. Она была много лет творчей п...здой такой. Это хорошее выражение: для творческого человека не обидное. Она заняла второе место на украинском отборе на детское "Евровидение" [в 2015 году]... Мне позвонили и говорят: "Тут спорная ситуация между твоей дочерью и еще одной". И замолчали. Я говорю: "Я денег не дам". Она поет. У нее 3,5 октавы", – рассказал Корогодский.

Он отметил, что профессионально пением его младшая дочь заниматься не хочет.

"Она косплеер, она анимэшник, она еще что-то. И я по всему этому нашел ей лучших преподавателей в Украине. Она понюхала этот хлеб. Он очень тяжелый. Он фантастически тяжелый. Последний ее заезд – она была гримером, училась голливудскому гриму", – добавил Корогодский.

Интервью с Корогодским выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00