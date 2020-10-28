Экс-спикер Рады Литвин баллотируется на должность ректора Киевского университета Шевченко

В августе Министерство образования и науки Украины объявило конкурс на должность ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Кандидатуры на выборы подали 11 человек, среди которых бывший председатель Верховной Рады Владимир Литвин.

Экс-председатель Верховной Рады Владимир Литвин баллотируется на должность ректора Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко. Об этом 27 октября сообщил преподаватель философского факультета вуза Андрей Черных в группе "Новини вищої освіти" в Facebook.

Кроме Литвина в конкурсе участвуют 10 человек: Сергей Болтивец, Виталий Хромец, Сергей Вижва, Александр Копыленко, Максим Куцевич, Анатолий Конверский, Петр Захарченко, Ирина Чудовская, Андрей Витренко и Владимир Бугров.

Литвин избирался в Верховную Раду четыре раза. Дважды был председателем украинского парламента (с 2002-го по 2006-й и с 2008-го по 2012 год). В 2008 году Литвин недолго был и.о. ректора КНУ, сейчас возглавляет наблюдательный совет вуза.

28 августа Министерство образования и науки Украины объявило конкурс на замещение должности ректора КНУ. Срок приема заявок составил два месяца со дня публикации объявления о конкурсе на сайте МОН.

Должность ректора КНУ с 2015 года занимает доктор философских наук Губерский. Он был избран на этот пост на первых в истории вуза выборах ректора.