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Минобразования Украины выставило конкурс на вакансию ректора киевского университета Шевченко

Конкурс на замещение должности ректора Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко открыт с 28 августа. Срок подачи заявок кандидатов – два месяца после публикации конкурса, заявили в Министерстве образования и науки (МОН) Украины.

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На должность ректора университета Шевченко могут претендовать граждане Украины с научно-педагогическим стажем не менее 10 лет
На должность ректора университета Шевченко могут претендовать граждане Украины с научно-педагогическим стажем не менее 10 лет
Фото: univ.kiev.ua

Министерство образования и науки (МОН) Украины 28 августа объявило конкурс на замещение должности ректора Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко. Условия участия в конкурсе опубликованы на сайте министерства.

На эту должность могут претендовать граждане Украины, свободно владеющие украинским языком, имеющие ученое звание, степень и научно-педагогический стаж работы не менее 10 лет.

Срок подачи заявок – два месяца со дня публикации объявления конкурса на сайте МОН. Желающие принять участие в конкурсе должны подать такие документы:

  • заявление об участии в конкурсе, в котором отмечается о применении или неприменении к претенденту ограничений, установленных законом Украины "О высшем образовании";
  • личный листок по учету кадров с фотографией;
  • автобиографию;
  • копии документов о высшем образовании, ученой степени и ученом звании;
  • справку о прохождении предварительного (периодического) психиатрического освидетельствования;
  • справку о наличии или отсутствии судимости;
  • выписку из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения;
  • копию паспорта, заверенную претендентом;
  • копию трудовой книжки;
  • письменное согласие на сбор и обработку персональных данных;
  • копию удостоверения о свободном владении государственным языком, полученную до 25 сентября 2019 года, или документы государственного образца о среднем/высшем образовании, в которых подтверждается знание украинского языка;
  • заверенную копию справки о результатах проверки, выданную органом, в котором такая проверка проводилась, или письменное заявление, в которой сообщается, что к претенденту не применяются запреты по закону Украины "Об очищении власти", согласие на прохождение проверки и на обнародование сведений о претенденте в соответствии с указанным законом.

Должность ректора КНУ сейчас занимает доктор философских наук Леонид Губерский. В 2015 году он был избран на этот пост на первых в истории вуза выборах ректора.

Теги: Украина, образование, Министерство образования, конкурс, КНУ, документы
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