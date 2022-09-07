Милованов посоветовал украинцам подготовить тревожный чемодан с едой и водой

Его цитирует УНИАН.

По словам Милованова, для подготовки таких чемоданчиков есть две причины – бедность и близость к боевым действиям.

"Все зависит от того, где человек находится. Есть две причины. Первая причина – это бедность. Вторая – это близость к передовой, где могут быть перебои с поставками. Надо иметь тревожную сумку с собой, где будут документы и другие вещи. Так вот, в этой сумке нужно еще еду и воду иметь. Желательно, чтобы у всех это было. Пожалуйста, не медлите", – заявил он.

Активные боевые действия в Украине идут на фронте протяженностью 1300 км, говорил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении вечером 6 сентября.

Война России против Украины. Главное (обновляется)