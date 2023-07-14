Минкульт согласовал передачу дома Сикорского общине Киева

В министерстве подчеркнули, что дом расположен в Киеве по улице Ярославов Вал, 15б и имеет статус памятника истории национального значения.
В Минкульт как центральный орган исполнительной власти в сфере охраны культурного наследия был направлен на согласование проект распоряжения о проведении передачи дома как памятника архитектуры национального значения.
МКИП согласовало проект распоряжения и направило соответствующую документацию в Минэкономики. В дальнейшем, в соответствии с регламентом Кабмина, Минэкономики как инициатор проекта распоряжения должно подать его по процедуре в правительство.
"Дом Сикорского имеет чрезвычайную культурную и историческую ценность, но, к сожалению, имеет сложную судьбу и требует немедленной реставрации. Мы призываем город оказать максимальное содействие ради его сохранения", – отметили в Минкульте.
Как отмечает "Интерфакс-Украина", в 2021 году Окружной административный суд Киева обязал Министерство обороны Украины заключить охранный договор и привести в надлежащее состояние памятник национального значения – дом авиаконструктора Игоря Сикорского. По информации Офиса генерального прокурора, Минобороны и госпредприятие "Отель "Казацкий" обязаны осуществить консервационные и реставрационные работы.
Позже в том же году Минобороны и КГГА сформировали "дорожную карту" передачи усадьбы в коммунальную собственность столицы.