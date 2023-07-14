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Минкульт согласовал передачу дома Сикорского общине Киева

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Дом имеет статус памятника истории национального значения
Дом имеет статус памятника истории национального значения
Фото: МКІП - Міністерство культури та інформаційної політики / Telegram

Министерство культуры и информационной политики Украины согласовало распоряжение о передаче дома авиаконструктора Игоря Сикорского в центре Киева в собственность общины столицы. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба ведомства.

В министерстве подчеркнули, что дом расположен в Киеве по улице Ярославов Вал, 15б и имеет статус памятника истории национального значения.

В Минкульт как центральный орган исполнительной власти в сфере охраны культурного наследия был направлен на согласование проект распоряжения о проведении передачи дома как памятника архитектуры национального значения.

МКИП согласовало проект распоряжения и направило соответствующую документацию в Минэкономики. В дальнейшем, в соответствии с регламентом Кабмина, Минэкономики как инициатор проекта распоряжения должно подать его по процедуре в правительство.

"Дом Сикорского имеет чрезвычайную культурную и историческую ценность, но, к сожалению, имеет сложную судьбу и требует немедленной реставрации. Мы призываем город оказать максимальное содействие ради его сохранения", – отметили в Минкульте.

Контекст:

Как отмечает "Интерфакс-Украина", в 2021 году Окружной административный суд Киева обязал Министерство обороны Украины заключить охранный договор и привести в надлежащее состояние памятник национального значения – дом авиаконструктора Игоря Сикорского. По информации Офиса генерального прокурора, Минобороны и госпредприятие "Отель "Казацкий" обязаны осуществить консервационные и реставрационные работы.

Позже в том же году Минобороны и КГГА сформировали "дорожную карту" передачи усадьбы в коммунальную собственность столицы.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, КГГА, Минкульт, министерство культуры, Кабмин, Министерство культуры и информационной политики
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