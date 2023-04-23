Минкульт Украины создал комиссию для проверки Почаевской лавры

"У нас созданы комиссии по проверке использования объектов как в Почаевской лавре, так и на территории Черниговского заповедника, где уже приостановлено действие соглашений по использованию некоторых объектов заповедника", – сказал министр.
По его словам, работа в Почаевской лавре только начинается.
"По сравнению с Киево-Печерской лаврой, там другая ситуация, потому что есть Кременецкий заповедник, есть Почаевская лавра, есть взаимоотношения между ними. В Кременецком заповеднике в одном из храмов прекратился срок соглашения об использовании. У нас также есть дело в местном суде по поводу того, почему нас не допускают к этому храму", – отметил Ткаченко.
Он также добавил, что Минкульт находится в "цивилизованном диалоге" с представителями УПЦ МП.
В Украине три лавры – Киево-Печерская (в столице), Почаевская (в Тернопольской области) и Святогорская (в Донецкой области). В Почаевской сейчас богослужения проводит Украинская православная церковь Московского патриархата.
В конце марта Православная церковь Украины (ПЦУ) создала религиозную организацию "Почаевская Свято-Успенская лавра Тернопольской епархии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)".
4 января Кременецкий районный суд в Тернопольской области оштрафовал на 8,5 тыс. грн ректора Почаевской семинарии Украинской православной церкви Московского патриархата Иова Смакоуза за разжигание религиозной вражды.
Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту расторгнуть с УПЦ МП договор аренды Почаевской лавры, сообщила 7 апреля заместитель председателя комитета по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук.
Профильный комитет 10 апреля призвал Раду принять проект постановления №9179, который предусматривает проверку использования арендованного имущества с последующим расторжением договора.
В комплекс Почаевской лавры входит 18 построек, в 2003 году его передали в аренду УПЦ МП на 49 лет.