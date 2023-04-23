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Минкульт Украины создал комиссию для проверки Почаевской лавры

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В комплекс Почаевской лавры входит 18 построек, в 2003 году его передали в аренду УПЦ МП на 49 лет
В комплекс Почаевской лавры входит 18 построек, в 2003 году его передали в аренду УПЦ МП на 49 лет
Фото: depositphotos.com

Министерство культуры и информационной политики Украины создало комиссию для проверки использования объектов Почаевской лавры представителями УПЦ МП. Об этом 22 апреля сообщил глава ведомства Александр Ткаченко в эфире национального телемарафона, который транслирует телеканал "Рада".

"У нас созданы комиссии по проверке использования объектов как в Почаевской лавре, так и на территории Черниговского заповедника, где уже приостановлено действие соглашений по использованию некоторых объектов заповедника", – сказал министр.

По его словам, работа в Почаевской лавре только начинается.

"По сравнению с Киево-Печерской лаврой, там другая ситуация, потому что есть Кременецкий заповедник, есть Почаевская лавра, есть взаимоотношения между ними. В Кременецком заповеднике в одном из храмов прекратился срок соглашения об использовании. У нас также есть дело в местном суде по поводу того, почему нас не допускают к этому храму", – отметил Ткаченко.

Он также добавил, что Минкульт находится в "цивилизованном диалоге" с представителями УПЦ МП.

Контекст:

В Украине три лавры – Киево-Печерская (в столице), Почаевская (в Тернопольской области) и Святогорская (в Донецкой области). В Почаевской сейчас богослужения проводит Украинская православная церковь Московского патриархата. 

В конце марта Православная церковь Украины (ПЦУ) создала религиозную организацию "Почаевская Свято-Успенская лавра Тернопольской епархии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)".

4 января Кременецкий районный суд в Тернопольской области оштрафовал на 8,5 тыс. грн ректора Почаевской семинарии Украинской православной церкви Московского патриархата Иова Смакоуза за разжигание религиозной вражды. 

Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту расторгнуть с УПЦ МП договор аренды Почаевской лавры, сообщила 7 апреля заместитель председателя комитета по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук.

Профильный комитет 10 апреля призвал Раду принять проект постановления №9179, который предусматривает проверку использования арендованного имущества с последующим расторжением договора.

В комплекс Почаевской лавры входит 18 построек, в 2003 году его передали в аренду УПЦ МП на 49 лет.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, религия, УПЦ МП, церковь, Александр Ткаченко, Минкульт, заповедник, Почаевская лавра, Православная церковь Украины, ПЦУ, Министерство культуры и информационной политики
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