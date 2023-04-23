Минкульт Украины создал комиссию для проверки Почаевской лавры

В комплекс Почаевской лавры входит 18 построек, в 2003 году его передали в аренду УПЦ МП на 49 лет Фото: depositphotos.com

"У нас созданы комиссии по проверке использования объектов как в Почаевской лавре, так и на территории Черниговского заповедника, где уже приостановлено действие соглашений по использованию некоторых объектов заповедника", – сказал министр.

По его словам, работа в Почаевской лавре только начинается.

"По сравнению с Киево-Печерской лаврой, там другая ситуация, потому что есть Кременецкий заповедник, есть Почаевская лавра, есть взаимоотношения между ними. В Кременецком заповеднике в одном из храмов прекратился срок соглашения об использовании. У нас также есть дело в местном суде по поводу того, почему нас не допускают к этому храму", – отметил Ткаченко.

Он также добавил, что Минкульт находится в "цивилизованном диалоге" с представителями УПЦ МП.