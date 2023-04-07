Комитет Рады рекомендует расторгнуть договор с УПЦ МП об аренде Почаевской лавры

"На сегодняшнем заседании комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовали к принятию за основу и в целом (с правками комитета) проект постановления о проверке соблюдения Почаевской Свято-Успенской лаврой условий договоров о безвозмездном пользовании культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью", – написала Кравчук.
Она отметила, что договор, который заключили еще в 2000-х, является максимально несбалансированным и невыгодным для государства.
"К сожалению, Почаевская лавра превратилась в "остров", куда не допускают ни министерские проверки, ни общественный контроль. Мы убеждены, что украинская святыня должна быть освобождена из заложников враждебной религиозной организации путем расторжения с УПЦ МП договора безвозмездного пользования и проведения соответствующей проверки", – добавила Кравчук.
В Украине три лавры – Киево-Печерская (в столице), Почаевская (в Тернопольской области) и Святогорская (в Донецкой области). В Почаевской сейчас богослужения проводит Украинская православная церковь Московского патриархата.
В конце марта Православная церковь Украины (ПЦУ) создала религиозную организацию "Почаевская Свято-Успенская лавра Тернопольской епархии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)".