Комитет Рады рекомендует расторгнуть договор с УПЦ МП об аренде Почаевской лавры

"На сегодняшнем заседании комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовали к принятию за основу и в целом (с правками комитета) проект постановления о проверке соблюдения Почаевской Свято-Успенской лаврой условий договоров о безвозмездном пользовании культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью", – написала Кравчук.

Она отметила, что договор, который заключили еще в 2000-х, является максимально несбалансированным и невыгодным для государства.

"К сожалению, Почаевская лавра превратилась в "остров", куда не допускают ни министерские проверки, ни общественный контроль. Мы убеждены, что украинская святыня должна быть освобождена из заложников враждебной религиозной организации путем расторжения с УПЦ МП договора безвозмездного пользования и проведения соответствующей проверки", – добавила Кравчук.