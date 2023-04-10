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Рада поддержала решение правительства выселить УПЦ МП из Почаевской лавры

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В комплекс Почаевской лавры входит 18 построек, в 2003 году его передали в аренду МП на 49 лет
В комплекс Почаевской лавры входит 18 построек, в 2003 году его передали в аренду МП на 49 лет
Фото: pochaevlavra.org

Комитет по гуманитарной и информационной политике Верховной Рады Украины рекомендовал депутатам утвердить рекомендацию Кабинета Министров разорвать договор аренды комплексов сооружений Почаевской лавры в Тернопольской области с Украинской православной церковью Московского патриархата. Об этом пресс-служба парламента сообщила 10 апреля.

Комитет призвал Раду принять проект постановления №9179, который предусматривает проверку использования арендованного имущества с последующим расторжением договора.

"В целях защиты национального пространства, предотвращения проявлений информационной пропаганды представителями УПЦ, а также восстановления законности и исторической справедливости проектом постановления предлагается обратиться в правительство о безотлагательной проверке соблюдения условий договора о пользовании Почаевской Свято-Успенской лаврой комплексом сооружений Почаевской лавры и другой государственной собственностью", – говорится в проекте постановления.

В пояснительной записке отмечается, что Почаевская лавра во временном владении Московского патриархата стала источником влияния "русского мира" на территории Украины, "форпостом антиукраинских сил и центром межконфессионального противостояния и раздора".

В комплекс Почаевской лавры входит 18 построек, в 2003 году его передали в аренду МП на 49 лет. Однако депутаты указывают на очевидный повод расторгнуть договор..

"Сейчас, во время российско-украинской войны, как раз пора расторгнуть с Украинской православной церковью Московского патриархата договор аренды комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры. Пребывание Почаевского монастыря во владении церкви Московского патриархата нивелирует не только украинскую историю, но и украинскую церковь", – сказано в документе.

О том, что профильный комитет ВР рекомендовал парламенту расторгнуть с УПЦ МП договор аренды Почаевской лавры, 7 апреля сообщила заместитель председателя комитета Евгения Кравчук.

Контекст:

В Украине три лавры – Киево-Печерская (в столице), Почаевская (в Тернопольской области) и Святогорская (в Донецкой области). В Почаевской сейчас богослужения проводит Украинская православная церковь Московского патриархата. 

В конце марта Православная церковь Украины (ПЦУ) создала религиозную организацию "Почаевская Свято-Успенская лавра Тернопольской епархии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)".

4 января Кременецкий районный суд в Тернопольской области оштрафовал на 8,5 тыс. грн ректора Почаевской семинарии Украинской православной церкви Московского патриархата Иова Смакоуза за разжигание религиозной вражды. 

Теги: Верховная Рада, Кабинет Министров, религия, УПЦ МП, аренда, Тернопольская область, Почаевская лавра
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