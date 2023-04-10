Рада поддержала решение правительства выселить УПЦ МП из Почаевской лавры

Комитет призвал Раду принять проект постановления №9179, который предусматривает проверку использования арендованного имущества с последующим расторжением договора.
"В целях защиты национального пространства, предотвращения проявлений информационной пропаганды представителями УПЦ, а также восстановления законности и исторической справедливости проектом постановления предлагается обратиться в правительство о безотлагательной проверке соблюдения условий договора о пользовании Почаевской Свято-Успенской лаврой комплексом сооружений Почаевской лавры и другой государственной собственностью", – говорится в проекте постановления.
В пояснительной записке отмечается, что Почаевская лавра во временном владении Московского патриархата стала источником влияния "русского мира" на территории Украины, "форпостом антиукраинских сил и центром межконфессионального противостояния и раздора".
В комплекс Почаевской лавры входит 18 построек, в 2003 году его передали в аренду МП на 49 лет. Однако депутаты указывают на очевидный повод расторгнуть договор..
"Сейчас, во время российско-украинской войны, как раз пора расторгнуть с Украинской православной церковью Московского патриархата договор аренды комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры. Пребывание Почаевского монастыря во владении церкви Московского патриархата нивелирует не только украинскую историю, но и украинскую церковь", – сказано в документе.
О том, что профильный комитет ВР рекомендовал парламенту расторгнуть с УПЦ МП договор аренды Почаевской лавры, 7 апреля сообщила заместитель председателя комитета Евгения Кравчук.
В Украине три лавры – Киево-Печерская (в столице), Почаевская (в Тернопольской области) и Святогорская (в Донецкой области). В Почаевской сейчас богослужения проводит Украинская православная церковь Московского патриархата.
В конце марта Православная церковь Украины (ПЦУ) создала религиозную организацию "Почаевская Свято-Успенская лавра Тернопольской епархии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)".
4 января Кременецкий районный суд в Тернопольской области оштрафовал на 8,5 тыс. грн ректора Почаевской семинарии Украинской православной церкви Московского патриархата Иова Смакоуза за разжигание религиозной вражды.