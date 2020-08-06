Минюст Украины передал волонтерам конфискованных медведей и львов

Минюст Украины передал на содержание волонтерским организациям медведей и львов. В ведомстве напомнили, что диких животных нельзя продавать на аукционе OpenMarket.

Государственная исполнительная служба Министерства юстиции Украины бесплатно передала волонтерским организациям конфискованных животных – медведей и львов. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста 6 августа.

В министерстве уточнили, что гималайского медведя по кличке Мальвина передали благотворительной организации "Международный Благотворительный фонд "Сохрани дикость", бурых медведей Балу и Тимошу – Национальному природному парку "Синевир", львов Риччи, Витольда и Багиру – благотворительному фонду "Нейтон", бурых медведей Потапа, Ганну и Машу – ООО "Медвежий приют-Домажир".

"Безвозмездная передача новым владельцам конфискованных животных – общий результат команды Министерства юстиции и общественных активистов", – рассказали в министерстве.

В Минюсте напомнили, что диких животных нельзя продавать на аукционе OpenMarket госпредприятия "СЕТАМ". Теперь животных будут безвозмездно передавать приютам, зоопаркам или другим учреждениям для их содержания.