Штраф или общественные работы. Рада приняла за основу закон против травли на рабочем месте

Закон вносит изменения в Административный кодекс Украины в части противодействия нарушению прав в сфере труда. Речь идет о травле работников на их рабочем месте со стороны коллег, подчиненных или руководства.

В случае принятия закона за совершение таких действий можно будет получить штраф (от 100 до 150 не облагаемых налогом минимумов доходов) или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.

Групповое или повторное нарушение предусматривает увеличение штрафа до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов или общественные работы до 60 часов.

Комитету ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности поручено доработать документ с учетом поправок и предложений и вынести на второе чтение парламентом.