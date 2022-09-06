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Рада продлила запрет на трансляцию своих заседаний

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Телеканал "Рада" может показывать все, кроме заседаний парламента
Телеканал "Рада" может показывать все, кроме заседаний парламента
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада проголосовала за постановление №7739, которым продлевается запрет на трансляцию ее заседаний во время военного положения. Об этом 6 сентября сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в Telegram.

За такое решение проголосовал 241 народный депутат.

"В период действия военного положения осуществление прямых трансляций открытых пленарных заседаний Верховной Рады Украины может быть ограничено государственным предприятием "Парламентский телеканал "Рада" в интересах национальной безопасности и с целью обеспечения мер безопасности Верховной Рады Украины в соответствии с Конституцией Украины", – говорится в постановлении.

По словам Гончаренко, фактически теперь телеканал "Рада" может показывать все, кроме заседаний Верховной Рады.

"Провели этот законопроект только благодаря голосам из ОПЗЖ. Наверное, именно поэтому ОПЗЖ не выводят из Рады, чтобы использовать их голоса", – написал он.

Комментируя продление запрета, народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк отметил в Telegram, что благодаря такому решению выступления депутатов изменились.

"Я скажу свое мнение, что отсутствие трансляции и камер других каналов очень сильно повлияло на выступления депутатов. Многие начали выступать с места, а не с трибуны. Выступления стали значительно короче. Часто это две-три предложения о позиции по закону. Часть коллег когда выступают, то обращаются не к избирателям с пафосными речами, а больше к своим коллегам по залу с более основательными аргументами, что не так в законе. Хотя первое тоже осталось", – написал он.

Теги: Верховная Рада, Алексей Гончаренко, военное положение, трансляция, закон, война России против Украины, Европейская солидарность, заседание, Ярослав Железняк, вторжение России в Украину
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