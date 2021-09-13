На границе Украины с Польшей и Словакией хотят открыть новые пункты пропуска – посол

"У нас есть планы, у нас работает межведомственная комиссия, которая занимается разработкой планов по открытию пунктов пропуска. У нас есть наработки, есть места, где мы бы хотели открыть эти переходы", – отметил он.

По его словам, планируется открыть три-четыре новых пункта пропуска, в частности, в Волынской и Львовской (возле Перемышля) областях. Еще один пункт попуска может появиться в Закарпатской области, но будет он, скорее всего, пешеходным.

Он добавил, что пока этот вопрос осложняется тем, что рядом с польской границей расположена заповедная зона. Поэтому нужно еще разрешение национального парка.