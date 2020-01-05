На Южно-Украинской АЭС автоматическая защита отключила третий энергоблок

Причины срабатывания автоматической защиты на энергоблоке №3 Южно-Украинской атомной электростанции выясняются, сообщили на АЭС.

Третий энергоблок запустили в работу после планового ремонта в ноябре 2019-го Фото: Южно-Український енергокомплекс / Facebook

Утром 4 января под действием автоматической защиты был отключен третий энергоблок Южно-Украинской атомной электростанции. Об этом информирует сайт АЭС.

"4 января 2020 года в 05.04 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети действием автоматической защиты. Причины срабатывания защиты выясняются. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм", – сказано в релизе.

Пресс-служба государственного предприятия "Энергоатом" добавила, что сейчас в работе АЭС находятся два энергоблока.

"Суммарная мощность генераторов составляет 2040 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", – отметили на госпредприятии.

Третий энергоблок запустили в работу 29 ноября 2019 года после планового ремонта, сообщала пресс-служба АЭС.

В Украине действует четыре атомных электростанции: Запорожская, Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская.