На металлургическом предприятии заявили, что псевдоэкологи пытались отсудить 80 млн грн

Адвокаты утверждают, что псевдоактивисты оплачивали митинги против промышленных предприятий и требовали деньги Фото: gmk.center

В целом у компании пытались отсудить 80 миллионов гривен.

"Фактически, создав проблему, госпожа [бывшая сотрудница экологической прокуратуры Василиса] Никульникова начала искать, каким образом с помощью общественности и людей создать предприятию проблемы", – рассказала представляющая интересы предприятия юрист адвокатского объединения "Финэкс" Ольга Марченко.

Адвокаты заявили, что псевдоактивисты оплачивали митинги против промышленных предприятий и требовали деньги, то есть действовали как экорейдеры.

"Это очень легко отличить. Если к владельцам предприятия и к менеджменту предприятия относятся противоправные требования, что там с тебя 10% в уставном капитале или с тебя там определенная сумма средств – 100, 10, 20 тысяч долларов – это уже вымогательство. И это первый признак того же экорейдерства, или просто вымогательство под предлогом экологических тем", – заявил партнер адвокатского объединения Иван Проданик.