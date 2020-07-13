На Одессу надвигается шторм, полиция просит не выходить из дома

Полиция Одесской области в связи с ухудшением погоды призвала жителей города не выходить на улицу и без острой необходимости не пользоваться личным транспортом.

В Одессе ожидается серьезное ухудшение погодных условий, сообщила патрульная полиция Одесской области в Facebook.

"По прогнозу Гидрометцентра, в Одессе и области ожидается ухудшение погоды: значительное усиление ветра, дожди и шторм. В связи с усилением шквального ветра обращаемся к жителям города с убедительной просьбой: максимально ограничить передвижение по городу, без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте на улицы Одессы", – призвала полиция.

Патрульная полиция также просит жителей не парковать авто под деревьями или линиями электропередачи.