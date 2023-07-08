На сайте президента собирают подписи за присвоение Залужному звания Героя Украины

Именно "железный генерал" Залужный является олицетворением мощного противостояния широкомасштабной российской агрессии, которая длится уже более года, считает автор петиции Александр Муленко.

"Залужный уже стал легендарной фигурой в истории Украины, которую боятся в России и уважают в мире. Он олицетворяет новое поколение украинских офицеров, которое сформировалось во время девятилетней войны на Донбассе... Генерал Залужный, наряду с другими героями, которые борются за свободу на поле боя, заслуживает высшую государственную награду Герой Украины за весомый личный вклад в организацию обороны и в освобождение Украины от рашистских захватчиков", – говорится в петиции.

На данный момент обращение поддержали почти 4,5 тыс. человек. До окончания голосования осталось 40 дней.

Президент Украины рассматривает петиции, если они набирают не менее 25 тыс. подписей в течение не более трех месяцев со дня их опубликования.

Предыдущая инициатива присвоить Залужному звание Героя Украины была опубликована 20 сентября 2022 года, но набрала только 335 голосов.

8 июля главнокомандующему ВСУ исполнилось 50 лет.