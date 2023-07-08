ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

На сайте президента собирают подписи за присвоение Залужному звания Героя Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На 8 июля петицию поддержали почти 4,5 тыс. украинцев
На 8 июля петицию поддержали почти 4,5 тыс. украинцев
Фото предоставлено Олегом Пальчиком

Петиция о присвоении звания Героя Украины главнокомандующему Вооруженными силами генералу Валерию Залужному зарегистрирована на сайте президента Украины 17 мая.

Именно "железный генерал" Залужный является олицетворением мощного противостояния широкомасштабной российской агрессии, которая длится уже более года, считает автор петиции Александр Муленко.

"Залужный уже стал легендарной фигурой в истории Украины, которую боятся в России и уважают в мире. Он олицетворяет новое поколение украинских офицеров, которое сформировалось во время девятилетней войны на Донбассе... Генерал Залужный, наряду с другими героями, которые борются за свободу на поле боя, заслуживает высшую государственную награду Герой Украины за весомый личный вклад в организацию обороны и в освобождение Украины от рашистских захватчиков", – говорится в петиции.

На данный момент обращение поддержали почти 4,5 тыс. человек. До окончания голосования осталось 40 дней. 

Президент Украины рассматривает петиции, если они набирают не менее 25 тыс. подписей в течение не более трех месяцев со дня их опубликования.

Предыдущая инициатива присвоить Залужному звание Героя Украины была опубликована 20 сентября 2022 года, но набрала только 335 голосов.

8 июля главнокомандующему ВСУ исполнилось 50 лет.

Теги: петиция, ВСУ, война России против Украины, Валерий Залужный
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Неужели женятся или оформляют субсидию?" Дорофеева и Кацурин после слухов о свадьбе посетили киевский центр предоставления услуг. Фото
"Неужели женятся или оформляют субсидию?" Дорофеева и Кацурин после слухов о свадьбе посетили киевский центр предоставления услуг. Фото
Галина ГРИШИНА
"Победа за нами!" Козловский, которого месяц назад мобилизовали в Нацгвардию, показал новое видео с учений
"Победа за нами!" Козловский, которого месяц назад мобилизовали в Нацгвардию, показал новое видео с учений
Галина ГРИШИНА
Залужному – 50. Восемь фактов о главкоме: читает Жадана, статуэтки с его изображением продают рядом с героями аниме, а одноклассники зовут Валерчиком
Залужному – 50. Восемь фактов о главкоме: читает Жадана, статуэтки с его изображением продают рядом с героями аниме, а одноклассники зовут Валерчиком
Галина ГРИШИНА
  "Настанет момент, когда из всех громкоговорителей вместо сирен зазвучит гимн Украины". Kozak System выпустила песню "Українське сонце". Видео
  "Настанет момент, когда из всех громкоговорителей вместо сирен зазвучит гимн Украины". Kozak System выпустила песню "Українське сонце". Видео
Галина ГРИШИНА
  Игнат о новой песне группы "ТІК" "Кацапи": Попросил что-нибудь подобное записать для Воздушных cил. Достойный контент. И без мата здесь никак
  Игнат о новой песне группы "ТІК" "Кацапи": Попросил что-нибудь подобное записать для Воздушных cил. Достойный контент. И без мата здесь никак
Галина ГРИШИНА
Как ухаживать за пионами в июле. Эксперты рассказали, как правильно обрезать цветы и чем их удобрить
Как ухаживать за пионами в июле. Эксперты рассказали, как правильно обрезать цветы и чем их удобрить
Галина ГРИШИНА
Почему взрывается консервация. Названы главные причины
Почему взрывается консервация. Названы главные причины
Галина ГРИШИНА
Ступка, который совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения: Выходил ли я на сцену выпивши? Было 50 г коньяка. Но это не выпивши
Ступка, который совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения: Выходил ли я на сцену выпивши? Было 50 г коньяка. Но это не выпивши
Галина ГРИШИНА
В кабинете Буданова живет не одна, а две 16-летние лягушки
В кабинете Буданова живет не одна, а две 16-летние лягушки
Галина ГРИШИНА
51-летний Хименес-Браво в одних плавках похвастал спортивной фигурой
51-летний Хименес-Браво в одних плавках похвастал спортивной фигурой
Галина ГРИШИНА
"Если действовать быстро, можно спасти часть урожая". Что делать после того, как град побил растения на огороде
"Если действовать быстро, можно спасти часть урожая". Что делать после того, как град побил растения на огороде
Галина ГРИШИНА
Дженнер сервировала стол посудой от украинского бренда. Стоимость одной тарелки составляет около 4 тыс. грн. Фото
Дженнер сервировала стол посудой от украинского бренда. Стоимость одной тарелки составляет около 4 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
  Назван город, в котором пройдет гранд-финал "Евровидения 2024"
  Назван город, в котором пройдет гранд-финал "Евровидения 2024"
Галина ГРИШИНА
Джамала призналась, что должна была вести "Евровидение 2023" вместо Саниной
Джамала призналась, что должна была вести "Евровидение 2023" вместо Саниной
Галина ГРИШИНА
  На аукционе в Лондоне продали две картины Рембрандта, о судьбе которых ничего не было известно почти 200 лет
  На аукционе в Лондоне продали две картины Рембрандта, о судьбе которых ничего не было известно почти 200 лет
Галина ГРИШИНА
Понадобится спичечный коробок простого средства. Сделайте эту подкормку, если листья на томатах скрутились
Понадобится спичечный коробок простого средства. Сделайте эту подкормку, если листья на томатах скрутились
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте в воду этот копеечный аптечный препарат – и розы будут цвести даже осенью. Эксперты рассказали об эффективной подкормке (80224)
2
Понадобится спичечный коробок простого средства. Сделайте эту подкормку, если листья на томатах скрутились (57418)
3
Притула о Хомутыннике, который живет на Лазурном побережье: Чтобы не портить отношения наших жен, у нас отсутствует общение (35473)
4
"Размер перца увеличится на 15%". Опытная огородница рассказала, как подкармливает перец доступным дешевым средством (35257)
5
51-летний Рики Мартин расстался с мужем спустя год после обвинений в домогательствах к 21-летнему племяннику (32544)
6
Зеленский назвал любимую группу, под песни которой тренируется каждое утро (30982)
7
Налчаджиоглу показал, как его дочь от Ани Лорак снялась, держа под руку его новую жену. Фото (29699)
8
"Любовь", "семья". Налчаджиоглу показал новое видео из Турции, где отдыхает с новой женой, падчерицей и дочерью от Ани Лорак (26929)
 
 
 
 