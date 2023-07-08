Залужному – 50. Восемь фактов о главкоме: читает Жадана, статуэтки с его изображением продают рядом с героями аниме, а одноклассники зовут Валерчиком

Исполнил мечту 12-летнего украинца, чей отец без вести пропал на войне против российских оккупантов

В декабре 2022 года, в День святого Николая, 12-летний Иван Варфоломеев из Черкасс, чей отец без вести пропал на войне против российских оккупантов, встретился с Залужным.

По словам матери Ивана, это было его мечтой. Накануне мальчик написал письмо святому Николаю, в котором пожелал, чтобы его отец нашелся, а также признался, что мечтает о встрече с Залужным.

"Я особо ни на что не рассчитывала. Мой ребенок ничего не просил, кроме того, чтобы папа нашелся. А еще написал, что мечтает о встрече с Залужным. Я то письмо передала как есть", – написала мать мальчика.

Она призналась, что когда ей позвонили и сообщили, что Залужный приглашает ее сына на встречу, не поверила.

Фото: Елена Варфоломеева / Facebook

Одноклассники в школе называли Валерчиком

Об этом в феврале журналистам hromadske рассказал одноклассник и лучший школьный друг Залужного Сергей Степанюк.

Степанюк рассказал, это этот вариант имени сразу "приклеился" к Залужному и многие из одноклассников называют его так и сейчас.

"Думаю, девушки интересовались им больше, чем он ими. Он к ним относился, как к комсомолу", – прокомментировал Степанюк.

По словам Степанюка, Залужный игнорировал собрания и мероприятия, которые организовывали в школе руководители запрещенной сейчас в Украине комсомольской организации.

Наизусть декламирует поэзию Жадана

В марте в сети появилось видео, на котором Залужный в присутствии украинского писателя, поэта и волонтера Сергея Жадана наизусть выразительно продекламировал несколько строчек из его стихотворения "Перші дні листопада".

Позже Жадан признался, что это порадовало его авторское самолюбие.

"Хотя потом понимаешь, что на самом деле не столь важно, что он цитирует именно твои стихи, как то, что он читает книги, и то, что он слушает музыку. Это на самом деле фантастическое ощущение того, что наш главком знает, что такое украинская культура", – добавил писатель.

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Выступил в качестве регистратора брака

Украинский фотограф Макс Алексеев в мае опубликовал в Facebook фото со своей свадьбы, на которых запечатлен Залужный. По словам фотографа, главком выступил в качестве регистратора их брака. Публикация вызвала восхищение в сети.

"Очень хотелось, чтобы этот момент совершил особенный человек. И это получилось – Валерий Федорович согласился. Теперь у истоков нашей семьи стоит легендарный человек, который является примером лично для меня и, я уверен, для всех остальных", – подписал фото Алексеев.

Фото: Max Alekseev / Facebook



Статуэтки с Залужным во Львове продают за 1200 грн

На это в Facebook обратил внимание львовский журналист Андрей Дрозда.

"Залужный стал частью массовой культуры. Фигурка продается рядом с героями аниме. Цена кусается – 1200 грн, но это же национальный герой! Я не купил. А вы бы купили?" – написал он.

Фото: Andrii Drozda / Facebook

Футболки с Залужным

В июне на сайте украинского художника Юрия Журавля Zhurawell.com.ua появились футболки с изображением Залужного и надписью "Народжені в липні – в бою непохитні". Их стоимость – 450 грн.

Фото: Наталя Сьомчик / Facebook

Шеврон с Малышом Йодой

В июне Залужный появился с "шевроном" на бронежилете в виде персонажа из американского сериала "Мандалорец" – Малыша Йоды – и взорвал сеть.

Скриншот: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook



Фото с девочкой на руках

Не меньший фурор среди украинцев вызвало фото Залужного со спящей девочкой на руках. Снимок запостила в Instagram офицер ВСУ Полина Кравченко, а на фото изображена ее дочь Соломия.

"Думаю, это историческое фото, которым просто невозможно не поделиться. Крепкий сон Соломии в руках нашего гетмана. Человека, ежедневно пишущего историю страны, в которой живут и будут жить наши дети", – подписала снимки Кравченко.

Когда именно были сделаны фото, она не уточнила.

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Поздравляя 8 июля Залужного с юбилеем, украинский поэт Александр Ирванец в Facebook посвятил главкому короткое стихотворение.

"Бажаю я тому, кому сьогодні 50, багато смажених російських поросят", – написал он.