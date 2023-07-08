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08 июля, 2023
 
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Залужному – 50. Восемь фактов о главкоме: читает Жадана, статуэтки с его изображением продают рядом с героями аниме, а одноклассники зовут Валерчиком

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский назначил Залужного главкомом ВСУ в июле 2021 года
Зеленский назначил Залужного главкомом ВСУ в июле 2021 года
Фото: Руслан Борта / Facebook

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный 8 июля отмечает 50-летие. Интернет-издание "ГОРДОН" собрало самые яркие факты о Залужном, которые за последний год активно обсуждались украинцами в сети.

Исполнил мечту 12-летнего украинца, чей отец без вести пропал на войне против российских оккупантов

В декабре 2022 года, в День святого Николая, 12-летний Иван Варфоломеев из Черкасс, чей отец без вести пропал на войне против российских оккупантов, встретился с Залужным. 

По словам матери Ивана, это было его мечтой. Накануне мальчик написал письмо святому Николаю, в котором пожелал, чтобы его отец нашелся, а также признался, что мечтает о встрече с Залужным. 

"Я особо ни на что не рассчитывала. Мой ребенок ничего не просил, кроме того, чтобы папа нашелся. А еще написал, что мечтает о встрече с Залужным. Я то письмо передала как есть", – написала мать мальчика. 

Она призналась, что когда ей позвонили и сообщили, что Залужный приглашает ее сына на встречу, не поверила.

Фото: Елена Варфоломеева / Facebook
Фото: Елена Варфоломеева / Facebook

Одноклассники в школе называли Валерчиком

Об этом в феврале журналистам hromadske рассказал одноклассник и лучший школьный друг Залужного Сергей Степанюк.

Степанюк рассказал, это этот вариант имени сразу "приклеился" к Залужному и многие из одноклассников называют его так и сейчас. 

"Думаю, девушки интересовались им больше, чем он ими. Он к ним относился, как к комсомолу", – прокомментировал Степанюк.

По словам Степанюка, Залужный игнорировал собрания и мероприятия, которые организовывали в школе руководители запрещенной сейчас в Украине комсомольской организации.

Наизусть декламирует поэзию Жадана

В марте  в сети появилось видео, на котором Залужный в присутствии украинского писателя, поэта и волонтера Сергея Жадана наизусть выразительно продекламировал несколько строчек из его стихотворения "Перші дні листопада".

Позже Жадан признался, что это порадовало его авторское самолюбие.  

"Хотя потом понимаешь, что на самом деле не столь важно, что он цитирует именно твои стихи, как то, что он читает книги, и то, что он слушает музыку. Это на самом деле фантастическое ощущение того, что наш главком знает, что такое украинская культура", – добавил писатель.

Выступил в качестве регистратора брака

Украинский фотограф Макс Алексеев в мае опубликовал в Facebook фото со своей свадьбы, на которых запечатлен Залужный. По словам фотографа, главком выступил в качестве регистратора их брака. Публикация вызвала восхищение в сети.

"Очень хотелось, чтобы этот момент совершил особенный человек. И это получилось – Валерий Федорович согласился. Теперь у истоков нашей семьи стоит легендарный человек, который является примером лично для меня и, я уверен, для всех остальных", – подписал фото Алексеев.

Фото: Max Alekseev / Facebook
Фото: Max Alekseev / Facebook

Статуэтки с Залужным во Львове продают за 1200 грн

На это в Facebook обратил внимание львовский журналист Андрей Дрозда.

"Залужный стал частью массовой культуры. Фигурка продается рядом с героями аниме. Цена кусается – 1200 грн, но это же национальный герой! Я не купил. А вы бы купили?" – написал он. 

Фото: Andrii Drozda / Facebook
Фото: Andrii Drozda / Facebook

Футболки с Залужным

В июне на сайте украинского художника Юрия Журавля Zhurawell.com.ua появились футболки с изображением Залужного и надписью "Народжені в липні  в бою непохитні". Их стоимость – 450 грн.

Фото: Наталя Сьомчик / Facebook
Фото: Наталя Сьомчик / Facebook

Шеврон с Малышом Йодой

В июне Залужный появился с "шевроном" на бронежилете в виде персонажа из американского сериала "Мандалорец" – Малыша Йоды – и взорвал сеть

Скриншот: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook
Скриншот: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Фото с девочкой на руках

Не меньший фурор среди украинцев вызвало фото Залужного со спящей девочкой на руках. Снимок запостила в Instagram офицер ВСУ Полина Кравченко, а на фото изображена ее дочь Соломия. 

"Думаю, это историческое фото, которым просто невозможно не поделиться. Крепкий сон Соломии в руках нашего гетмана. Человека, ежедневно пишущего историю страны, в которой живут и будут жить наши дети",  подписала снимки Кравченко. 

Когда именно были сделаны фото, она не уточнила.

Поздравляя 8 июля Залужного с юбилеем, украинский поэт Александр Ирванец в Facebook посвятил главкому короткое стихотворение.

"Бажаю я тому, кому сьогодні 50, багато смажених російських поросят", – написал он.

https://www.facebook.com/alekirvan/posts/pfbid0QVo9HuvDTKNqf1n8sMW9q4Z9UBZJcxBs5rmrkRQGr8Uc9tWLWr37Zbs9jkWLspFPl

Контекст:

Залужный родился 8 июля 1973 года.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года. До этого он был командующим оперативно-тактической группировкой "Север".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Залужный заявил, что видит своей целью победу Украины в войне. Он призвал политиков не мешать армии. "Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину, вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам", – сказал он в марте.

Залужный женат. У него есть две взрослые дочери.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: ВСУ, война России против Украины, Валерий Залужный
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