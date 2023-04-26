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26 апреля, 2023
 
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Жадан рассказал, как подчиненные Залужного реагируют на его шутки и какие ощущения были у него, когда главком процитировал его поэзию

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Жадан: Это фантастическое ощущение, что наш главком знает, что такое украинская культура
Жадан: Это фантастическое ощущение, что наш главком знает, что такое украинская культура
Фото: Сергій Жадан [офіційна сторінка] / Facebook

Украинский писатель, певец и волонтер Сергей Жадан охарактеризовал главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного как человека, который хорошо знаком с украинской культурой. Такое мнение он высказал в интервью, которое 25 апреля опубликовано на YouTube-канале "Украинской правды".

"Какое это ощущение, когда Валерий Залужный цитирует твое стихотворение и, находясь рядом с тобой, радуется, как ребенок", – спросил у Жадана журналист, подразумевая недавнюю встречу писателя и главкома.

По словам Жадана, ранее он не был знаком с Залужным, хотя тот, как выяснилось, читал многие его книги и слушал музыку группы "Жадан і Собаки". 

"Это радует авторское самолюбие. Хотя потом понимаешь, что на самом деле не столь важно, что он цитирует именно твои стихи, как то, что он читает книги, и то, что он слушает музыку. Это на самом деле фантастическое ощущение того, что наш главком знает, что такое украинская культура", – сказал Жадан.

По словам писателя, он общается со многими украинскими офицерами и обратил внимание, что среди них много современных людей, которые "не живут советскими армейскими предписаниями".

"Это современные люди. На улице ты его увидишь в гражданском и не подумаешь, что это генерал или полковник. Это больше в их пользу свидетельствует, потому что у них нет этой советской военщины. Совершенно новый тип офицера, совершенно новый тип военного, у которого есть что-то за душой, кроме табельного оружия и погонов", – отметил Жадан.

Писатель отметил, что во время встречи с ним Залужный сразу начал говорить о делах на фронте, "прозрачно объяснив, что об этом думает".

"Но вместе с тем у него хорошее чувство юмора. Причем этот юмор не какой-то саркастический, он не обесценивает людей, по отношению к которым он шутит. У него какие-то постоянные телефонные разговоры, общение с помощниками, и это было довольно юмористически. Я видел, как реагируют его подчиненные. Они реагируют тоже с юмором. В целом человек достаточно открытый и производит положительное впечатление", – признался Жадан.

Писатель признался, что у него было несколько встреч с Залужным.

Контекст:

Во время первой встречи Залужный подписал книги авторства Жадана, которые были проданы на аукционе в поддержку ВСУ. Жадан отметил, что тогда было собрано 2,5 млн грн. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Сергей Жадан, война России против Украины, Валерий Залужный
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