  Жадан о поцелуе с Соловий: Насколько комфортно так страстно целоваться на камеру? Когда это сопровождает любовь к искусству, смущение отступает

"Сколько дублей было у этого страстного поцелуя?" – спросил у Жадана журналист.

"Это достаточно быстро снялось, потому что там хороший режиссер и мы с Кристиной понимали, как все должно быть в кадре. Это снимается очень легко и не было в этом ничего сложного", – отреагировал Жадан.

"Насколько тебе было комфортно так страстно целоваться на камеру?" – уточнил журналист.

"Так у меня ж опыт. В позапрошлом году мы снимали клип [группы "Жадан і Собаки] "Ріка". Там тоже была лирическая история главного героя и главной героини, и там тоже были страстные поцелуи, – напомнил Жадан. – Когда это сопровождает любовь к искусству и украинской музыке, смущение отступает. Если говорить серьезно, без намеков, шуток и сплетен в соцсети, это интересная работа. Мне интересно появляться в кадре".

Жадан признался, что снимался в клипе Соловий бесплатно.

"Я с друзей денег не беру", – подчеркнул он.

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Видео: Христина Соловій / YouTube