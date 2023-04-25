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25 апреля, 2023
 
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Жадан о поцелуе с Соловий: Насколько комфортно так страстно целоваться на камеру? Когда это сопровождает любовь к искусству, смущение отступает

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Жадан признался, что снимался в клипе Соловий бесплатно
Жадан признался, что снимался в клипе Соловий бесплатно
Скриншот: Христина Соловій / YouTube

Украинский писатель, певец и волонтер Сергей Жадан в интервью, которое 25 апреля опубликовано на YouTube-канале "Украинской правды", рассказал, как снимался в клипе на песню "Юність" украинской певицы Кристины Соловий. В ролике певица и писатель сыграли влюбленную пару, которая страстно целуется на камеру.

"Сколько дублей было у этого страстного поцелуя?"  спросил у Жадана журналист.

"Это достаточно быстро снялось, потому что там хороший режиссер и мы с Кристиной понимали, как все должно быть в кадре. Это снимается очень легко и не было в этом ничего сложного", – отреагировал Жадан.

"Насколько тебе было комфортно так страстно целоваться на камеру?" – уточнил журналист.

"Так у меня ж опыт. В позапрошлом году мы снимали клип [группы "Жадан і Собаки] "Ріка". Там тоже была лирическая история главного героя и главной героини, и там тоже были страстные поцелуи, – напомнил Жадан. –  Когда это сопровождает любовь к искусству и украинской музыке, смущение отступает. Если говорить серьезно, без намеков, шуток и сплетен в соцсети, это интересная работа. Мне интересно появляться в кадре". 

Жадан признался, что снимался в клипе Соловий бесплатно.

"Я с друзей денег не беру", –  подчеркнул он. 

ВИДЕО
Видео: Христина Соловій / YouTube
Контекст:

Премьера клипа состоялась в декабре 2022 года.

"Жадан как нельзя лучше воплотил образ главного героя, потому что в его поэзии также присутствует "вечная юность", а в его личности чувствую собирательный образ взрослой украинской культуры. Украинская независимая музыка и литература, на которых я росла, всегда есть и будут источником вдохновения для моих песен", – прокомментировала тогда участие Жадана артистка.

Жадан в ответ назвал Соловий своей любимой артисткой, отметив, что под такие песни, как эта, люди "влюбляются и признаются в любви". На данный момент ролик собрал почти 1 млн просмотров.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Сергей Жадан, Кристина Соловий, Жадан і Собаки, поцелуй
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