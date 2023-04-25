  Жадан о поцелуе с Соловий: Насколько комфортно так страстно целоваться на камеру? Когда это сопровождает любовь к искусству, смущение отступает

"Сколько дублей было у этого страстного поцелуя?" – спросил у Жадана журналист.
"Это достаточно быстро снялось, потому что там хороший режиссер и мы с Кристиной понимали, как все должно быть в кадре. Это снимается очень легко и не было в этом ничего сложного", – отреагировал Жадан.
"Насколько тебе было комфортно так страстно целоваться на камеру?" – уточнил журналист.
"Так у меня ж опыт. В позапрошлом году мы снимали клип [группы "Жадан і Собаки] "Ріка". Там тоже была лирическая история главного героя и главной героини, и там тоже были страстные поцелуи, – напомнил Жадан. – Когда это сопровождает любовь к искусству и украинской музыке, смущение отступает. Если говорить серьезно, без намеков, шуток и сплетен в соцсети, это интересная работа. Мне интересно появляться в кадре".
Жадан признался, что снимался в клипе Соловий бесплатно.
"Я с друзей денег не беру", – подчеркнул он.
Премьера клипа состоялась в декабре 2022 года.
"Жадан как нельзя лучше воплотил образ главного героя, потому что в его поэзии также присутствует "вечная юность", а в его личности чувствую собирательный образ взрослой украинской культуры. Украинская независимая музыка и литература, на которых я росла, всегда есть и будут источником вдохновения для моих песен", – прокомментировала тогда участие Жадана артистка.
Жадан в ответ назвал Соловий своей любимой артисткой, отметив, что под такие песни, как эта, люди "влюбляются и признаются в любви". На данный момент ролик собрал почти 1 млн просмотров.