Кошевой рассказал, какой подарок получил от Зеленского на день рождения в прошлый раз и как президент поздравил его в этом году

Зеленский поддерживает связь с Кошевым после того, как стал президентом Фото: Володимир Зеленський / Facebook

По словам артиста, обычно накануне дня его рождения супруга Зеленского Елена звонит его жене Ксении, чтобы узнать, что дарить, и, соответственно, жена Кошевого звонит первой леди Украины, чтобы узнать, что дарить Зеленскому на его день рождения в январе.

"Ксюха звонит Лене и спрашивает, что Вове подарить. Лена звонит Ксюше – ну это в мирное время – и они разбираются, что подарить", – уточнил Кошевой.

Артист, которому 7 апреля исполнилось 40 лет, отметил, что в этом году Зеленский поздравил его только по телефону.

"Позвонил. Это где-то после обеда было. Мы с ним поговорили, договорились о встрече. У нас такие тайные встречи бывают, чтобы никто не видел", – признался шоумен.