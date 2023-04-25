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25 апреля, 2023
 
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Кошевой рассказал, какой подарок получил от Зеленского на день рождения в прошлый раз и как президент поздравил его в этом году

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Зеленский поддерживает связь с Кошевым после того, как стал президентом
Зеленский поддерживает связь с Кошевым после того, как стал президентом
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Артист студии "Квартал 95" Евгений Кошевой на свой прошлый день рождения получил от своего друга, украинского президента Владимира Зеленского в подарок телефон. Об этом шоумен рассказал в интервью, которое 21 апреля вышло на YouTube-канале украинского ведущего Алексея Суханова.

По словам артиста, обычно накануне дня его рождения супруга Зеленского Елена звонит его жене Ксении, чтобы узнать, что дарить, и, соответственно, жена Кошевого звонит первой леди Украины, чтобы узнать, что дарить Зеленскому на его день рождения в январе.

"Ксюха звонит Лене и спрашивает, что Вове подарить. Лена звонит Ксюше – ну это в мирное время –  и они разбираются, что подарить", – уточнил Кошевой. 

Артист, которому 7 апреля исполнилось 40 лет, отметил, что в этом году Зеленский поздравил его только по телефону.

"Позвонил. Это где-то после обеда было. Мы с ним поговорили, договорились о встрече. У нас такие тайные встречи бывают, чтобы никто не видел", – признался шоумен.

Контекст:

До весны 2019 года Зеленский руководил студией "Квартал 95", а затем был избран президентом Украины. В феврале 2023 года Зеленский признался, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину у него ухудшилось зрение.

Кошевой после избрания Зеленского президентом поддерживает с ним дружескую связь и часто, по его словам, общается.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, студия Квартал 95
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