Кошевой рассказал, какой подарок получил от Зеленского на день рождения в прошлый раз и как президент поздравил его в этом году

По словам артиста, обычно накануне дня его рождения супруга Зеленского Елена звонит его жене Ксении, чтобы узнать, что дарить, и, соответственно, жена Кошевого звонит первой леди Украины, чтобы узнать, что дарить Зеленскому на его день рождения в январе.
"Ксюха звонит Лене и спрашивает, что Вове подарить. Лена звонит Ксюше – ну это в мирное время – и они разбираются, что подарить", – уточнил Кошевой.
Артист, которому 7 апреля исполнилось 40 лет, отметил, что в этом году Зеленский поздравил его только по телефону.
"Позвонил. Это где-то после обеда было. Мы с ним поговорили, договорились о встрече. У нас такие тайные встречи бывают, чтобы никто не видел", – признался шоумен.
До весны 2019 года Зеленский руководил студией "Квартал 95", а затем был избран президентом Украины. В феврале 2023 года Зеленский признался, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину у него ухудшилось зрение.
Кошевой после избрания Зеленского президентом поддерживает с ним дружескую связь и часто, по его словам, общается.