Активист Стерненко рассказал, как Лорак донатит на дроны для ВСУ, и спровоцировал истерику в РФ

По словам Стерненко, певица якобы перечислила 80 тыс. грн.

"Спасибо Каролине, которая даже в таких непростых условиях продолжает поддерживать борьбу против российских уродов", – написал он, но вскоре удалил этот твит.

Вместо него активист опубликовал новый.

"Друзья, это не шутка. Ани Лорак не впервые помогает ВСУ", – заверил он подписчиков.

Друзі, це не жарт. Ані Лорак не вперше допомагає ЗСУ. — Serhii Sternenko * (@sternenko) April 23, 2023

Заявление Стерненко о том, что Ани Лорак поддерживает ВСУ, теперь активно обсуждают в российских пропагандистских Telegram-каналах.

Скрин одной из таких публикаций Стерненко 24 апреля опубликовал на своей странице в Twitter. В ней пропагандисты требуют лишить Ани Лорак доходов в РФ и арестовать ее счета в российских банках.

"Я не хотел, чтобы так получилось", – прокомментировал публикацию Стерненко.

Бляха, я не хотів щоб так вийшло pic.twitter.com/wChaKhY0sE — Serhii Sternenko * (@sternenko) April 23, 2023

"Да все ты хотел", – поддержали Стерненко подписчики.

"От вас такого не ожидала. Вы просто взяли и подставили человека, который помогал нам. Вы же понимаете, что теперь Аня в опасности? Очень надеюсь, что вам хватит мудрости не разоблачать остальных известных россиян, которые помогают ВСУ", – иронично отреагировали подписчики.

"Пока Илон Маск хвастается, сколько он задонатил на ВСУ, наша Каролиночка помогает молча", – написали в комментариях.