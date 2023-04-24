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24 апреля, 2023
 
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Активист Стерненко рассказал, как Лорак донатит на дроны для ВСУ, и спровоцировал истерику в РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ани Лорак находится в базе "Реєстру ДержZрадників"
Ани Лорак находится в базе "Реєстру ДержZрадників"
Фото: Ани Лорак / Facebook

Украинский активист Сергей Стерненко 23 апреля в Twitter опубликовал пост, в котором сообщил, что украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в стране-агрессоре РФ, приняла участие в благотворительном сборе на дроны для ВСУ, которые будут уничтожать российских оккупантов.

По словам Стерненко, певица якобы перечислила 80 тыс. грн.

"Спасибо Каролине, которая даже в таких непростых условиях продолжает поддерживать борьбу против российских уродов", – написал он, но вскоре удалил этот твит.

Вместо него активист опубликовал новый.

"Друзья, это не шутка. Ани Лорак не впервые помогает ВСУ", – заверил он подписчиков.

Заявление Стерненко о том, что Ани Лорак поддерживает ВСУ, теперь активно обсуждают в российских пропагандистских Telegram-каналах.

Скрин одной из таких публикаций Стерненко 24 апреля опубликовал на своей странице в Twitter. В ней пропагандисты требуют лишить Ани Лорак доходов в РФ и арестовать ее счета в российских банках.

"Я не хотел, чтобы так получилось",  прокомментировал публикацию Стерненко.

"Да все ты хотел", – поддержали Стерненко подписчики.

"От вас такого не ожидала. Вы просто взяли и подставили человека, который помогал нам. Вы же понимаете, что теперь Аня в опасности? Очень надеюсь, что вам хватит мудрости не разоблачать остальных известных россиян, которые помогают ВСУ", – иронично отреагировали подписчики.

"Пока Илон Маск хвастается, сколько он задонатил на ВСУ, наша Каролиночка помогает молча", – написали в комментариях.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области.

После 2014 года артистка работает в РФ. В 2016 году артистка выступила с концертом на годовщину российского военно-морского флота в 2016 году.

2 марта 2022 года Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину.

19 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак. 1 января 2023 года певица назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника".

В 2023 года артистка объявила о гастролях в РФ, но ее концерты отменили, заподозрив, что она передает свои гонорары в поддержку ВСУ. После этого певица выступила с заявлением, в котором полномасштабное российское вторжение в Украину назвала "конфликтом между Украиной и Россией". Она также написала, что "никогда не оказывала военной помощи".

Ани Лорак находится в базе "Реєстру ДержZрадників".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Ани Лорак, ВСУ, война России против Украины, Сергей Стерненко
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