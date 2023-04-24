Активист Стерненко рассказал, как Лорак донатит на дроны для ВСУ, и спровоцировал истерику в РФ

По словам Стерненко, певица якобы перечислила 80 тыс. грн.
"Спасибо Каролине, которая даже в таких непростых условиях продолжает поддерживать борьбу против российских уродов", – написал он, но вскоре удалил этот твит.
Вместо него активист опубликовал новый.
"Друзья, это не шутка. Ани Лорак не впервые помогает ВСУ", – заверил он подписчиков.
Друзі, це не жарт. Ані Лорак не вперше допомагає ЗСУ.— Serhii Sternenko * (@sternenko) April 23, 2023
Заявление Стерненко о том, что Ани Лорак поддерживает ВСУ, теперь активно обсуждают в российских пропагандистских Telegram-каналах.
Скрин одной из таких публикаций Стерненко 24 апреля опубликовал на своей странице в Twitter. В ней пропагандисты требуют лишить Ани Лорак доходов в РФ и арестовать ее счета в российских банках.
"Я не хотел, чтобы так получилось", – прокомментировал публикацию Стерненко.
Бляха, я не хотів щоб так вийшло pic.twitter.com/wChaKhY0sE— Serhii Sternenko * (@sternenko) April 23, 2023
"Да все ты хотел", – поддержали Стерненко подписчики.
"От вас такого не ожидала. Вы просто взяли и подставили человека, который помогал нам. Вы же понимаете, что теперь Аня в опасности? Очень надеюсь, что вам хватит мудрости не разоблачать остальных известных россиян, которые помогают ВСУ", – иронично отреагировали подписчики.
"Пока Илон Маск хвастается, сколько он задонатил на ВСУ, наша Каролиночка помогает молча", – написали в комментариях.
Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области.
После 2014 года артистка работает в РФ. В 2016 году артистка выступила с концертом на годовщину российского военно-морского флота в 2016 году.
2 марта 2022 года Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину.
19 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак. 1 января 2023 года певица назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника".
В 2023 года артистка объявила о гастролях в РФ, но ее концерты отменили, заподозрив, что она передает свои гонорары в поддержку ВСУ. После этого певица выступила с заявлением, в котором полномасштабное российское вторжение в Украину назвала "конфликтом между Украиной и Россией". Она также написала, что "никогда не оказывала военной помощи".
Ани Лорак находится в базе "Реєстру ДержZрадників".