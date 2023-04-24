"Только что с ним разговаривал!" Друг Винника рассказал правду о его здоровье

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Винник переехал в Германию Фото: Олег Винник/Той, хто співає душею / Facebook

"В последнее время распространяется очень много недостоверной информации об артисте, в частности в YouTube – где разные "блогеры" в погоне за хайпом, просмотрами и, соответственно, деньгами от монетизации размещают разнообразные ролики с откровенной ложью и клеветой об артисте, – обратилась к участникам сообщества руководитель официального фан-клуба Винника Валерия Барон.

Она призвала поклонников жаловаться на такие ролики о Виннике.

"Так он жив или нет?" – поинтересовалась в комментариях участница сообщества Светлана Стельмах.

"Дело Анатолича живет и работает на победу Украины! Олег живее всех живых. Только что с ним разговаривал! Голос бодрячком, хвостик пистолетом. Не дождутся, суки", – отреагировал на вопрос Недзельский.