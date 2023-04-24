"Только что с ним разговаривал!" Друг Винника рассказал правду о его здоровье

"В последнее время распространяется очень много недостоверной информации об артисте, в частности в YouTube – где разные "блогеры" в погоне за хайпом, просмотрами и, соответственно, деньгами от монетизации размещают разнообразные ролики с откровенной ложью и клеветой об артисте, – обратилась к участникам сообщества руководитель официального фан-клуба Винника Валерия Барон.
Она призвала поклонников жаловаться на такие ролики о Виннике.
"Так он жив или нет?" – поинтересовалась в комментариях участница сообщества Светлана Стельмах.
"Дело Анатолича живет и работает на победу Украины! Олег живее всех живых. Только что с ним разговаривал! Голос бодрячком, хвостик пистолетом. Не дождутся, суки", – отреагировал на вопрос Недзельский.
После полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину Винник перестал появляться на публике и вести соцсети. На это первыми из украинских знаменитостей обратили внимание певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина.
В июле адвокат Винника заявила, что артист покинул Украину и переехал в Германию на лечение. Известно, что Винник живет в Берлине, где у него есть недвижимость.
Последнее свежее фото певца в декабре опубликовал в сети Недзельский. Ранее он говорил, что певец помогает ВСУ с закупкой авто.
В январе 2023 года украинская ведущая Мила Еремеева подтвердила слова адвоката Винника о том, что его исчезновение связано с проблемами со здоровьем, но не уточнила, о чем идет речь.
Украинский ведущий Юрий Горбунов в апреле признался, что разочарован исчезновением Винника.
17 апреля певец удалил все посты в своих соцсетях. Это произошло после того, как украинский блогер Богдан Беспалов, который позиционирует себя как блогер-сплетник, написал, что Виннник якобы борется с последствиями онкозаболевания. Барон назвала эту информацию сплетнями и манипуляцией.
17 апреля 2023 года певец удалил все посты в соцсетях, в том числе те, в которых выступил против российской агрессии. 22 апреля продюсер Винника Александр Горбенко, комментируя исчезновение певца, заявил, что у них "в последнее время нет тесных рабочих отношений". Продюсер подчеркнул, что все права на проект и музыкальный материал Винника принадлежат его компании.
22 апреля в сети появилось видео, в котором на улицах Киева был запечатлен человек, похожий на артиста. Ролик распространил украинский блогер Ростислав Калацинский. Он утверждает, что певец тайно приехал в Украину.
В течение последнего года Винник молчит о российской агрессии против Украины.