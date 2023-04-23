"Нервничает, оглядывается вокруг". Винник тайно вернулся в Украину – в сети показали ролик, снятый скрытой камерой

Продюсер Винника заявил, что у них "в последнее время нет тесных рабочих отношений" Фото: Олег Винник / Facebook

В своем заявлении Калацинский ссылается на видео, которое якобы получил от одной из своих подписчиц. Автор ролика пишет, что встретила человека, похожего на Винника, 21 апреля в Киеве на улице Гоголевской.

Скриншот: Rostyslove Production / YouTube

Сам Калацинский в своем обзоре утверждает, что мужчина на видео, похожий на артиста, действительно является Винником.

"Похоже, что вчера Винник прибыл в Киев и встретился со своим продюсером, – прокомментировал ролик Калацинский. – Винник говорит по телефону, поправляет куртку. Он нервничает, оглядывается вокруг, а когда замечает, что его снимают на камеру, начал идти в другую сторону".

Сам Винник не комментирует ни свое исчезновение, ни свой возможный визит.