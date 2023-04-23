"Нервничает, оглядывается вокруг". Винник тайно вернулся в Украину – в сети показали ролик, снятый скрытой камерой

В своем заявлении Калацинский ссылается на видео, которое якобы получил от одной из своих подписчиц. Автор ролика пишет, что встретила человека, похожего на Винника, 21 апреля в Киеве на улице Гоголевской.
Сам Калацинский в своем обзоре утверждает, что мужчина на видео, похожий на артиста, действительно является Винником.
"Похоже, что вчера Винник прибыл в Киев и встретился со своим продюсером, – прокомментировал ролик Калацинский. – Винник говорит по телефону, поправляет куртку. Он нервничает, оглядывается вокруг, а когда замечает, что его снимают на камеру, начал идти в другую сторону".
Сам Винник не комментирует ни свое исчезновение, ни свой возможный визит.
С апреля 2022 года Винник перестал появляться на публике и вести соцсети. На это первыми из украинских знаменитостей обратили внимание певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина.
В июле адвокат Винника заявила, что артист покинул Украину и переехал в Германию на лечение. Известно, что Винник живет в Берлине, где у него есть недвижимость.
Последнее свежее фото певца в декабре опубликовал в сети муж украинской певицы Оксаны Билозир, экс-директор Дворца "Украина" Роман Недзельский. Ранее он говорил, что певец помогает ВСУ с закупкой авто.
17 апреля 2023 года певец удалил все посты в соцсетях. 22 апреля продюсер Винника Александр Горбенко, комментируя исчезновение певца, заявил, что у них "в последнее время нет тесных рабочих отношений". Продюсер подчеркнул, что все права на проект и музыкальный материал Винника принадлежат его компании.