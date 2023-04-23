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23 апреля, 2023
 
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"Нервничает, оглядывается вокруг". Винник тайно вернулся в Украину – в сети показали ролик, снятый скрытой камерой

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Продюсер Винника заявил, что у них "в последнее время нет тесных рабочих отношений"
Продюсер Винника заявил, что у них "в последнее время нет тесных рабочих отношений"
Фото: Олег Винник / Facebook

Украинский артист Олег Винник тайно вернулся в Украину. Об этом 22 апреля заявил украинский журналист и YouTube-блогер Ростислав Калацинский в новом выпуске своего блога под названием "Винник приехал в Киев. Камеры сняли тайный визит певца".

В своем заявлении Калацинский ссылается на видео, которое якобы получил от одной из своих подписчиц. Автор ролика пишет, что встретила человека, похожего на Винника, 21 апреля в Киеве на улице Гоголевской.

Скриншот: nadyadorofeeva / Instagram
Скриншот: Rostyslove Production / YouTube

Сам Калацинский в своем обзоре утверждает, что мужчина на видео, похожий на артиста, действительно является Винником.

"Похоже, что вчера Винник прибыл в Киев и встретился со своим продюсером, – прокомментировал ролик Калацинский. – Винник говорит по телефону, поправляет куртку. Он нервничает, оглядывается вокруг, а когда замечает, что его снимают на камеру, начал идти в другую сторону".

Сам Винник не комментирует ни свое исчезновение, ни свой возможный визит. 

Скриншот: Rostyslove Production / YouTube
Скриншот: Rostyslove Production / YouTube

Контекст:

С апреля 2022 года Винник перестал появляться на публике и вести соцсети. На это первыми из украинских знаменитостей обратили внимание певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина. 

В июле адвокат Винника заявила, что артист покинул Украину и переехал в Германию на лечение. Известно, что Винник живет в Берлине, где у него есть недвижимость.

Последнее свежее фото певца в декабре опубликовал в сети муж украинской певицы Оксаны Билозир, экс-директор Дворца "Украина" Роман Недзельский. Ранее он говорил, что певец помогает ВСУ с закупкой авто.

17 апреля 2023 года певец удалил все посты в соцсетях. 22 апреля продюсер Винника Александр Горбенко, комментируя исчезновение певца, заявил, что у них "в последнее время нет тесных рабочих отношений". Продюсер подчеркнул, что все права на проект и музыкальный материал Винника принадлежат его компании. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Киев, Германия, Украина, Олег Винник
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