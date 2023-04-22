Бульвар Шоубиз
 
22 апреля, 2023
 
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43-летняя Ефросинина впервые высказалась о своих президентских амбициях

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Ефросинина: Друзья, вы шутите? Вы серьезно считаете, что наше общество готово проголосовать за женщину?
Ефросинина: Друзья, вы шутите? Вы серьезно считаете, что наше общество готово проголосовать за женщину?
Фото: mashaefrosinina / Instagram

43-летняя украинская ведущая Маша Ефросинина 21 апреля, отвечая на вопросы фолловеров в Instagram Stories, прокомментировала своим президентские амбиции.

"Может быть, вы станете нашим следующим президентом? Вы вдохновляете что-то менять в жизни", – спросили у ведущей подписчики.

"Таких вопросов почему-то очень много. Друзья, вы шутите? Вы серьезно считаете, что наше общество готово проголосовать за женщину?" – ответила Ефросинина. 

Ранее ведущая не комментировала свои намерения избираться на президентскую должность. 

Скриншот: mashaefrosinina / Instagram
Скриншот: mashaefrosinina / Instagram

Контекст:

43-летняя Ефросинина с 19 лет работает на телевидении, сотрудничала с разными каналами, играла в театре, снималась в кино.

С 2018 года является почетным послом Фонда ООН в области народонаселения. В 2020 году основала "Фонд Маша", который занимается противодействием домашнему насилию.

Ведущая замужем за украинским бизнесменом Тимуром Хромаевым. В браке у пары родилось двое детей: дочь Нана (2002) и сын Александр (2014).

Хромаев после полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину добровольцем отправился служить в ВСУ.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: президент, Маша Ефросинина
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