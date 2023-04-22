43-летняя Ефросинина впервые высказалась о своих президентских амбициях

"Может быть, вы станете нашим следующим президентом? Вы вдохновляете что-то менять в жизни", – спросили у ведущей подписчики.
"Таких вопросов почему-то очень много. Друзья, вы шутите? Вы серьезно считаете, что наше общество готово проголосовать за женщину?" – ответила Ефросинина.
Ранее ведущая не комментировала свои намерения избираться на президентскую должность.
43-летняя Ефросинина с 19 лет работает на телевидении, сотрудничала с разными каналами, играла в театре, снималась в кино.
С 2018 года является почетным послом Фонда ООН в области народонаселения. В 2020 году основала "Фонд Маша", который занимается противодействием домашнему насилию.
Ведущая замужем за украинским бизнесменом Тимуром Хромаевым. В браке у пары родилось двое детей: дочь Нана (2002) и сын Александр (2014).
Хромаев после полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину добровольцем отправился служить в ВСУ.