43-летняя Ефросинина впервые высказалась о своих президентских амбициях

Ефросинина: Друзья, вы шутите? Вы серьезно считаете, что наше общество готово проголосовать за женщину? Фото: mashaefrosinina / Instagram

"Может быть, вы станете нашим следующим президентом? Вы вдохновляете что-то менять в жизни", – спросили у ведущей подписчики.

"Таких вопросов почему-то очень много. Друзья, вы шутите? Вы серьезно считаете, что наше общество готово проголосовать за женщину?" – ответила Ефросинина.

Ранее ведущая не комментировала свои намерения избираться на президентскую должность.

Скриншот: mashaefrosinina / Instagram