Кошевой о Зеленском: За этот год он постарел. Но чувство юмора не потерял, что-то как напишет – я думаю: "О, брат, ты в форме"

В феврале 2023 года Зеленский признался, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину потерял зрение Фото: Володимbр Зеленський / Facebook

"За этот год он что-то постарел. Простите. Я когда увидел обложку Der Spiegel, он там совсем на себя был не похож. Я написал ему: "С тобой все нормально?" – и отправил ему обложку. А он говорит: "Та то свет такой", – сказал Кошевой.

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Шоумен предположил, что Зеленский так изменился, потому что на самом деле мало спит.

"Он иногда говорит неправду, что он спит. Это же все видно", – сказал Кошевой.

На вопрос, что, кроме внешности, изменилось в Зеленском, Кошевой отметил, что тот перестал улыбаться.

"Он даже не улыбается. Улыбка у него с лица сошла. Но, чувство юмора не потерял, что-то как напишет – я думаю: "О, брат, ты в форме", – заявил артист, – видеть человека, вместе с которым ты 17 лет ржешь без устали, а тут такое... Он стал, как железо. И когда видишь, как он встречается с мировыми лидерами, – такой взрослый лидер своей нации".

Кошевой допустил, что Зеленский уже не будет прежним.

"Во-первых, думаю, что его не отпустят именно украинцы, во-вторых, после такого вернуться в прошлую профессию будет сложно", – подытожил артист.