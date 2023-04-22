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22 апреля, 2023
 
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Кошевой: Есть ли рядом с Зеленским люди, которые мне не нравятся? Много. Некоторые родились в норковых пеленках и живут вообще без принципов

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По словам Кошевого, с 2019 года Зеленский находится в террариуме
По словам Кошевого, с 2019 года Зеленский находится в террариуме
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Артист студии "Квартал 95" Евгений Кошевой в интервью, которое 21 апреля вышло на YouTube-канале украинского ведущего Алексея Суханова, заявил, что ему не нравятся многие люди из окружения президента Украины Владимира Зеленского.

"Есть рядом с президентом люди, которые, на твой взгляд, не достойны быть рядом с ним? Они тебе не нравятся?" – спросил у Кошевого Суханов.

"Не нравятся. Много их. Фамилии не буду называть, но они об этом прекрасно знают. Знают, как я к ним отношусь, потому что я об этом говорю и в публичном пространстве", – признался Кошевой.

Артист отметил, что во время общения с Зеленским не акцентирует на этом его внимание, потому что у него "и без этого есть что делать".

На вопрос Суханова, много ли в окружении Зеленского таких людей, Кошевой ответил утвердительно.

"Они считают, что они другой крови. Я понимаю, что некоторые из них родились в норковых пеленках и так они по жизни и идут. Но ничего хорошего в мажорстве их детей и в смысле их денежной жизни не вижу, – сказал шоумен. – Они живут какой-то другой жизнью, другими принципами, а некоторые вообще без принципов живут". 

"Можно ли на основании этого сказать, что президент сейчас находится в террариуме?" – уточнил Суханов у актера.

"Думаю, да. С 19-го года все понимали, что так и оно и будет", – согласился Кошевой. 

Он отметил, что при этом у Зеленского есть друзья и "люди, которые с ним будут до конца".

Контекст:

До весны 2019 года Зеленский руководил студией "Квартал 95", а затем был избран президентом Украины. В феврале 2023 года Зеленский признался, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину потерял зрение.

Кошевой после избрания Зеленского президентом поддерживает с ним дружескую связь и часто, по его словам, общается.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, президент, шоумен
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