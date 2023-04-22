"Права на проект принадлежат моей компании". Продюсер Винника отреагировал на переезд артиста в Германию и слухи, что он "сжигает мосты"

"Винник не планирует возвращаться в Украину и даже "сжигает мосты" с экс-коллегами. По словам нашего информатора, на музыкальном рынке уже есть запросы на приобретение права на исполнение песен певца", – говорится в сообщении.

Горбенко частично прокомментировал редакции эту информацию.

"В последнее время с Олегом нет тесных рабочих отношений, думаю, это и так все видят. Что касается прав на проект и музыкальный материал – они фактически принадлежат моей компании. Обращений на перепевку и использование образа артиста было несколько. Но на сегодняшний день я не комментирую ситуацию по этому вопросу. Всему свое время", – заявил Горбенко.

Редакция "Музвар" иронично добавила, что о "страшной болезни Винника знает только его жена, Бог и пограничники в Германии".

"Похоже, "волчицам" нужно будет выбрать нового вожака стаи", резюмировал "Музвар.