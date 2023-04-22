Бульвар Шоубиз
 
22 апреля, 2023
 
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"Права на проект принадлежат моей компании". Продюсер Винника отреагировал на переезд артиста в Германию и слухи, что он "сжигает мосты"

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Винник исчез из публичного пространства в апреле 2022 года
Винник исчез из публичного пространства в апреле 2022 года
Фото: Танці з зірками / Facebook

Украинский певец Олег Винник приостановил сотрудничество со своим продюсером Александром Горбенко. Об этом 22 апреля сообщила редакция сайта "Музвар" в своем Telegram-канале со ссылкой на информацию, полученную от инсайдера.

"Винник не планирует возвращаться в Украину и даже "сжигает мосты" с экс-коллегами. По словам нашего информатора, на музыкальном рынке уже есть запросы на приобретение права на исполнение песен певца", – говорится в сообщении.

Горбенко частично прокомментировал редакции эту информацию.

"В последнее время с Олегом нет тесных рабочих отношений, думаю, это и так все видят. Что касается прав на проект и музыкальный материал – они фактически принадлежат моей компании. Обращений на перепевку и использование образа артиста было несколько. Но на сегодняшний день я не комментирую ситуацию по этому вопросу. Всему свое время", – заявил Горбенко.

Редакция "Музвар" иронично добавила, что о "страшной болезни Винника знает только его жена, Бог и пограничники в Германии".

"Похоже, "волчицам" нужно будет выбрать нового вожака стаи", резюмировал "Музвар.

Контекст:

Винник перестал появляться в публичном пространстве в апреле 2022 года. На это первыми из украинских знаменитостей обратили внимание певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина. В июне фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин предположил, что Винник, возможно, находится в Германии.

В июле адвокат Винника официально подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину. Она заявила, что Винника выехал в Германию на лечение. Известно что артист живет в Берлине, где у него есть недвижимость.

Последнее свежее фото певца в декабре опубликовал в сети муж украинской певицы Оксаны Билозир, экс-директор Дворца "Украина" Роман Недзельский. Ранее он говорил, что певец помогает ВСУ с закупкой авто.

В январе 2023 года украинская ведущая Мила Еремеева подтвердила слова адвоката Винника о том, что его исчезновение связано с проблемами со здоровьем, но не уточнила, о чем идет речь.

Украинский ведущий Юрий Горбунов в апреле признался, что разочарован исчезновением Винника.

17 апреля певец удалил все посты в своих соцсетях. Это произошло после того как украинский блогер Богдан Беспалов, который позиционирует себя как блогер-сплетник, написал, что Виннник якобы борется с последствиями онкозаболевания. Руководитель официального фан-клуба Винника Валерия Барон назвала эту информацию сплетнями и манипуляцией.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Олег Винник, Александр Горбенко
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