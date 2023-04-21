37-летняя Саливанчук похвасталась стройной фигурой после похудения и рассказала, сколько теперь весит

Свой пост 37-летняя знаменитость проиллюстрировала снимком, на котором запечатлена возле панорамного окна без белья. Саливанчук позирует в кадре, прикрывшись простыней.

По словам актрисы, раньше она весила почти 65 кг, а теперь ее вес составляет 59,8 кг.

Контекст:

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – украинский сериал "Однажды под Полтавой", премьера которого состоялась в 2014 году на канале ТЕТ. Всего вышло 14 сезонов сериала. 13 февраля на телеканале состоится премьера последнего сезона этого сериала.

Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году. Актриса служит в киевском Театре на Подоле.

Саливанчук с 2015 года замужем за нардепом от партии "Слуга народа" Александром Божковым. Пара воспитывает двух сыновей.