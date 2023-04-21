Цибульская рассекретила свой новый вес и сообщила, что за год набрала 10 кг. Фото до и после

На экране во время взвешивания появилась отметка в 67,1 кг. Певица рассказала, что очень боялась становиться на весы, и отметила, что после похудения в 2019 году весила около 55 кг.
Тогда артистка выглядела вот так.
Сейчас она выглядит так.
По словам Цибульской, она намерена снова начать худеть.
Цибульская родилась в 1985 году в Ровенской области. В 2007 году в составе дуэта стала победительницей шоу "Фабрика звезд" на "Новом канале". Сольную карьеру артистка начала в 2009-м.
В октябре 2020 года певица презентовала первый альбом "По барабану", посвятив его своему 35-летию. Наиболее известные песни из репертуара Цибульской – "Сукня біла", "Сонечко", "Чекаю. Цьом", "Киця".
В 2015 году певица родила сына Нестора. Ее муж – директор ООО "Радивиловмолоко" Сергей Грисюк.