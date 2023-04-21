Бульвар Шоубиз
 
21 апреля, 2023
 
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Цибульская рассекретила свой новый вес и сообщила, что за год набрала 10 кг. Фото до и после

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Цибульская весит сейчас 67 кг
Цибульская весит сейчас 67 кг
Фото: cybulskaya / Instagram

Украинская певица Ольга Цибульская за год набрала 10 кг. Об этом она сообщила 21 апреля в Instagram Stories, разместив фото напольных весов.

На экране во время взвешивания появилась отметка в 67,1 кг. Певица рассказала, что очень боялась становиться на весы, и отметила, что после похудения в 2019 году весила около 55 кг. 

Тогда артистка выглядела вот так.

Фото: Оля Цибульска / Facebook
Фото: Оля Цибульска / Facebook

Сейчас она выглядит так.

Фото: Оля Цибульска / Facebook
Фото: Оля Цибульска / Facebook

По словам Цибульской, она намерена снова начать худеть.

Скриншот: cybulskaya / Instagram
Скриншот: cybulskaya / Instagram

Контекст:

Цибульская родилась в 1985 году в Ровенской области. В 2007 году в составе дуэта стала победительницей шоу "Фабрика звезд" на "Новом канале". Сольную карьеру артистка начала в 2009-м.

В октябре 2020 года певица презентовала первый альбом "По барабану", посвятив его своему 35-летию. Наиболее известные песни из репертуара Цибульской – "Сукня біла", "Сонечко", "Чекаю. Цьом", "Киця".

В 2015 году певица родила сына Нестора. Ее муж – директор ООО "Радивиловмолоко" Сергей Грисюк.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Ольга Цибульская, похудение
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