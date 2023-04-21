Цибульская рассекретила свой новый вес и сообщила, что за год набрала 10 кг. Фото до и после

На экране во время взвешивания появилась отметка в 67,1 кг. Певица рассказала, что очень боялась становиться на весы, и отметила, что после похудения в 2019 году весила около 55 кг.

Тогда артистка выглядела вот так.

Фото: Оля Цибульска / Facebook

Сейчас она выглядит так.

Фото: Оля Цибульска / Facebook

По словам Цибульской, она намерена снова начать худеть.

Скриншот: cybulskaya / Instagram