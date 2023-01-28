Цибульская рассказала, кто на самом деле стоит за скандалами в украинском шоу-бизнесе

Цибульская: В нашем шоу-бизнесе очень много артистов мечтали, чтобы за ними следили Фото: Оля Цибульска / Facebook

По словам певицы, многие ее коллеги мечтали о том, чтобы СМИ следили за их передвижением, но этого не происходило. Чтобы изобразить внимание прессы, артисты сами создавали такие инфоповоды, отметила Цибульская.

"В нашем шоу-бизнесе очень много артистов мечтали, чтобы за ними следили. Чтобы просто из мусорных баков снимали, с кем они сидят в кафе, но это у нас не практиковалось. И если вы видели, как кого-то заметили снова с мужчиной, кто завтракает с каким-то олигархом в кафе, это все делалось собственными руками, и PR-службы просто рассылали в СМИ эти снимки и новости", – заявила Цибульская.

Она добавила, что никогда не спекулировала на личной жизни.

"Если бы не война, вы бы и не увидели, за кем я замужем", – резюмировала артистка.

Ранее она скрывала своего мужа, намекая на то, что у нее роман с украинским певцом Dzidzio. Слухи о романе между артистами появились после премьеры совместного клипа на песню "Чекаю. Цьом", в котором они сыграли влюбленных.

Комментируя якобы их романтические отношения, Dzidzio и Цибульская в апреле 2020 года заявили, что "когда-нибудь еще об этом расскажут", а пока "пусть себе люди догадываются". Позже Dzidzio сообщил, что их роман был выдумкой.